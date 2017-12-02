В Крыму легковушка наехала на группу подростков, четверо — в больнице

В захваченном Россией Крыму ВАЗ-2106 наехал на группу подростков, четверо — госпитализированы с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма".

По предварительным данным, водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ГИБДД "республики".

Пострадавших доставили в больницу Красноперекопска, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

"На улице Ленина в населенном пункте Братское легковая автомашина совершила наезд на семерых подростков в возрасте от 13 до 15 лет", — сказал агентству источник в "экстренных службах" полуострова, добавив, что четверо из пострадавших госпитализированы, а остальным медпомощь была оказана амбулаторно.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Крыму в автокатастрофе погибли делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов, а также спортсмен и тренер Руслан Усманов.