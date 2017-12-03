В России перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие, опубликованы фото и видео с места ДТП

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
"Авария произошла на автодороге Тросна — Калиновка в Железногорском районе. Автобус, двигавшийся из Киева в Москву, совершил съезд на обочину и опрокидывание на бок", сказал представитель ведомства.
Отмечается, что в результате инцидента за медицинской помощью обратились пять человек. Всего в салоне находились 25 человек.
В настоящее время на месте ДТП проводятся следственные мероприятия. По их окончании всех пассажиров доставят в пункт следования на резервном автобусе.