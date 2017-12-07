Захват здания, стрельба и штурм. В Николаеве копы задержали десятки злоумышленников, фото

В четверг утром, 7 декабря, в Николаеве около 20 человек с оружием пытались захватить вещевой рынок "Колос" — ворвались в помещение администрации, взломав дверь, выбили окно, при этом сделали несколько выстрелов и взорвали светошумовые гранаты.

На место преступления прибыли несколько нарядов полиции, нападавшие забаррикадировались в здании, правоохранители взяли его штурмом и задержали всех злоумышленников, пишет "Новости N".

"Один из нападавших завладел деньгами, которые были в здании и пытался убежать. Полицейские настигли его возле супермаркета… и также задержали. В настоящее время на месте происшествия стоит около 20 человек задержанных. На месте работает оперативно-следственная группа Ингульского райотдела полиции", — говорится в статье.

Ранее в Николаеве группа злоумышленников ограбила ювелирный магазин, расположенный вблизи Центрального рынка города, устроила стрельбу, а потом скрылась на автомобиле BMW.