Снег и сильный ветер оставили без электричества более 500 населенных пунктов в Украине

Из-за осложнения погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра), в Украине в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 537 населенных пунктов в 14 областях.

В Черкасской области без электроснабжения остаются 150 населенных пунктов, в Киевской — 114, Львовской — 54, Полтавской — 52, Кировоградской — 41, Днепропетровской — 24, Одесской — 24, Запорожской — 19, Черниговской — 19, Сумской — 14, Херсонской — 10, Николаевской — 7, Закарпатской — 6, Донецкой — 3, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее синоптики пообещали киевлянам в понедельник сильный ветер и гололедицу.