В Житомире арестована банда фейковых копов, фото и видео

В пятницу, 15 декабря, в Житомире суд арестовал банду задержанных фейковых полицейских, в состав которой входили девять человек.

Правоохранители обезвредили злоумышленников 13 декабря на территории Запорожской области, говорится на сайте Национальной полиции.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных, в частности, ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ...), ч. 3 ст. 289 (завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 146 (лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Запорожской области перед совершением нового преступления задержали бандитов с оружием и боеприпасами, двое из них были одеты в форму сотрудников полиции. В ноябре налетчики отобрали у винницких бизнесменов около 30 кг золотых ювелирных изделий на 15 млн гривень.