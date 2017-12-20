Суд избрал меру пресечения горе-матери, из-за которой при пожаре погибли четверо детей

Суд избрал меру пресечения Татьяне Трояновской, которая в селе Драбовцы Черкасской области в частном доме закрыла своих детей на замок, после чего они погибли из-за пожара.

Женщину отправили под домашний арест, пишет ТСН.

По данным издания, жилье, в котором сгорели дети, до сегодняшнего вечера (20 декабря — Ред.) тлело.

Напомним, в селе Драбовцы при пожаре четверо детей погибли вечером 17 декабря. Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин писал, что мать их закрыла и ушла отдыхать с друзьями.