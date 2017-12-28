Жестокое нападение на магазин в Киеве, продавец госпитализирована с многочисленными травмами

В Киеве произошло жестокое нападение на продуктовый магазин на улице Мукачевской, 5А.

Об этом информирует Киев оперативный в Facebook.

По предварительной информации, мужчина в возрасте около 40-45 лет напал на женщину-продавца, нанес ей большое количество ударов руками и ножом. Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, мужчина забрал деньги и скрылся.

Женщину срочно с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты.

Напомним, в Киеве неизвестные ограбили валютчика. Злоумышленники напали и ограбили валютчика, разбили стекла на автомобиле BMW и скрылись на своем авто в неизвестном направлении. Водитель отстреливался, но был ранен ножом.