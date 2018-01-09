"Головой об асфальт". На Киевщине подростки зверски избили супружескую пару: видео

На Киевщине в поселке Глеваха подростки совершили жестокое избиение супружеской пары.

По словам пострадавшего Артема Туровского, он совершал обычную прогулку вместе с женой и собакой, сообщает "ТСН". Внезапно на них напала компания подростков, состоящая из трех парней и трех девушек.

"Вот моя майка и волосы моей жены, которые вырывали из нее, а вот – что сдирали с меня полностью верхнюю одежду, содрали и футболку", - сказал Туровский. Его супруга Кристина получила травмы лица и сотрясение мозга". "Ее головой об асфальт. Все летело, это очень страшно. Резиновая дубинка, которой он (нападавший - ред.) размахивал", - добавил он.

По словам Туровского, избиение продолжалось около 40 минут. За это время соседи успели вызвать полицейских патруль. Однако копы опросили всех участников драки и отпустили их по домам. "Принимала участие в драке старшая сестра одного из тех несовершеннолетних детей, которые раньше били моего сына", - рассказала журналистам жительница поселка Наталья Ибрагимова.

Как заявляют местные жители, они хорошо знают хулиганов.

"Мы неоднократно с некоторыми проводили работу. Дети, которые остались под опекой, временно устроены к дедушке, который несет за них ответственность", - пояснила старший инспектор ювенальной превенции Глевахи Наталья Загородняя.

Напомним, ранее на Киевщине бывший зэк закопал убитого односельчанина у себя во дворе.