В "ДНР" совершили покушение на "министра обороны", фото

В "ДНР" 1 февраля около 19:30 неизвестные с расстояния 50-70 метров расстреляли здание так называемого "министерства обороны" самопровозглашенной республики.

В помещении в момент инцидента находился "министр обороны" Владимир Кононов, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По сообщению очевидцев, выстрел был направлен в окно. Пострадали первый и третий этажи здания. Как позже стало известно, в результате обстрела Кононов, с которым уже связывались по телефону, и другие чиновники не пострадали.

Гранатомет, из которого были совершены выстрелы, найден около здания обстрелянного ведомства.

Как ранее сообщалось, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник в Донецке договорился с главарем террористов "ДНР" Александром Захарченко о "создании единого таможенного пространства".