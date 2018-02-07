В Киеве задержан иностранец, продававший украинок в сексуальное рабство: фото

Во вторник, 6 февраля, в Киеве правоохранители задержали 24-летнего гражданина Азербайджана, который продавал украинок в сексуальное рабство.

Злоумышленника обезвредили при попытке отправить трех девушек в Турцию, говорится на сайте прокуратуры столицы.

"… иностранец знакомился с девушками привлекательной внешности, которые оказались в трудном материальном положении или по другим обстоятельствам находились в уязвимом состоянии, и предлагал им работу за границей", — отметили в ведомстве.

По его данным, парень "убеждал девушек, что они будут работать официантками в ресторанах и ночных клубах, а также в сфере консумации (общение с гостями клуба — Ред.), получая высокую заработную плату и официальное трудоустройство".

"В действительности, после оформления необходимых документов и переправки в Турцию, молодые женщины попадали в сексуальное рабство, а злоумышленник получал денежное вознаграждение за каждую девушку — от 1 до 2 тысяч долларов", — добавили в прокуратуре.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре 2017 года в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) задержали иностранца, который вербовал украинок для занятия проституцией в Германии. Узнать больше об инциденте можно здесь.