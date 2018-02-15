Задержали трех экс-бойцов "Донбасса", убивших семью на Донетчине

Полиция задержала трех бывших бойцов батальона "Донбасс", которые подозреваются в совершении жестоко убийства семьи на Донетчине 6 декабря прошлого года.

Такое сообщение в четверг, 15 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Мы установили и задержали всех лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства семьи в Великой Новоселке, которое имело место еще 6 декабря 2017 года", - написал он.

Последнего из трех подозреваемых полицейские задержали на Киевщине.

"После убийства прятался в садовом обществе. Из дома почти никуда не выходил, только иногда в местный храм, видимо, чтобы отмаливать свой страшный грех. Кстати, у себя в комнате у окна держал оружие, но это уже ему не поможет", - написал первый Аброськин.

Он также рассказал о том, что убийцы поставили на колени всех трех своих жертв, заставили читать молитву и по очереди лишили жизни.

"Из показаний этих подонков получили добычу 40 тысяч гривен", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве из-за замечания военнослужащий ударом ножом в сердце убил мужчину.