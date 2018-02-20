Столкновение и смерть. В Киеве произошло жуткое ДТП, фото и видео с места происшествия

В Днепровском районе Киева столкнулись две иномарки, оба водителя не были пристегнуты ремнями безопасности, один из них от полученных травм скончался на месте происшествия, а другой — получил серьезные травмы.

Жуткое смертельное ДТП случилось на пересечении бульваров Перова и Алишера Навои, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Столкнулись… Renаult и Skoda. В Renаult сработали все подушки безопасности,… водитель был не пристегнут, получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель Skoda… от полученных травм погиб на месте", — отмечается в сообщении.

Машины получили "существенные механические повреждения". Причины аварии выясняются. По словам свидетелей, до столкновения водитель Skoda разворачивался.

Ранее в Нацполиции сообщили, что возле поселка Глеваха "Нива" (находится под Киевом) столкнулась с микроавтобусом, в котором школьники из поселка Ставище ехали в киевский цирк, погибли водитель и пассажир легковушки, а девять детей попали в больницу.