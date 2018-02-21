В Киеве водитель на легковушке "испугался" и сбил мужчину на остановке: фото, видео с места ДТП

Во вторник вечером, 20 февраля, в Подольском районе Киева водитель на легковом автомобиле "испугался" и сбил мужчину на остановке общественного транспорта.

Пострадавший, на первый взгляд, не получил серьезные травмы, но его решили отвезти в больницу для обследования, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"По словам водителя, около 18:50, управляя автомобилем ВАЗ…, двигался по проспекту Правды в сторону улицы Вышгородской. Вдруг, неизвестный автомобиль "подрезал" его, он выкрутил руль и нажал на тормоза", — отмечается в сообщении.

Потом легковушку отбросило в сторону остановки, на которой находился мужчина в возрасте около 55-60 лет. "Водитель автомобиля трезвый, хотя и с "лысой" резиной", — подчеркивается в материале.

Ранее в Днепровском районе Киева столкнулись две иномарки, оба водителя не были пристегнуты ремнями безопасности, один из них от полученных травм скончался на месте происшествия, а другой — получил серьезные травмы.