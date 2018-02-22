Неудачное свидание. На Киевщине мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр

В селе Чайки (Киевская область) мужчина ограбил девушку во время ролевых игр в стиле BDSM.

Сообщение о правонарушении было опубликовано на странице ГУ Нацполиции по региону в соцсети Facebook.

Согласно обнародованным ведомством данным, девушка познакомилась с мужчиной через интернет. После долгого общения она пригласила его к себе в гости. Когда дело дошло до интима, оне неосторожно позволила "воздыхателю" связать ей руки липкой лентой. Затем он сорвал с ее шеи золотую цепь с крестиком, забрал два мобильных телефона, ноутбук и скрылся в неизвестном направлении.

Открыто уголовное производство по части 1 стаитьи 186 ("Грабеж") УК Украины. Полицейские установили приметы грабителя. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине грабитель хотел украсть у нардепа сейф с деньгами.