В Запорожье задержан несовершеннолетний подозреваемый в зверском убийстве экс-депутата

В Запорожье задержан подозреваемый в жестоком убийстве экс-депутата Генического райсовета Константина Гурулева.

По версии следствия, 17-летний юноша нанес мужчине телесные повреждения, которые привели к летальному исходу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Согласно информации правоохранителей, 10 марта 17-летний житель Запорожья с целью ограбления нанес своей жертве не менее 2 ударов в лицо. Когда Гурулев упал, несовершеннолетний злоумышленник отобрал у него мобильный телефон и скрылся.

Как известно, в больницу потерпевший попал 13 марта, однако медикам не удалось спасти мужчину, и он умер спустя сутки.

Злоумышленнику инкриминируют разбой и умышленное нанесение человеку тяжких телесных повреждений. Данные статьи подразумевают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, гибель экс-депутата Генического районного совета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева вызвала общественный резонанс. Мужчина уехал в Запорожье, чтобы из местного аэропорта улететь в Турицю, однако вследствие загадочных обстоятельств был убит.