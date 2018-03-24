Двойное убийство на Львовщине. Отец зарезал сына и его приятеля

Во Львовской области правоохранителями задержан причастный к убийству двух молодых людей.

23 марта в полицию поступило сообщение о том, что в доме 65-летнего жителя одного из сел Стрыйского района обнаружены тела двух юношей с ножевыми ранениями.

Один из погибших, 22-летний житель района, накануне приехал в гости к дедушке и бабушке вместе со своим 18-летним приятелем, сообщает отдел коммуникации полиции Львовщины.

Полицейские установили личность злоумышленника, причастного к убийству двух молодых людей. Им оказался 44-летний местный житель, отец старшего из них.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Проводится досудебное расследование.

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в Днепропетровской области 18-летний юноша пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему сыну.