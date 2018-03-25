Разбой и погоня. На Киевщине бандиты ограбили магазин и взяли заложников

Правоохранители задержали в Киевской области группу мужчин за разбойное нападение на магазин и захват заложников.

Злоумышленники совершили нападение на магазин в селе Великополовецкое Сквирского района: избили продавца, связали ему руки и ноги, взяли из кассы 14 тыс. грн и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба местной полиции.

Правоохранителям удалось установить машину злоумышленников и начать их преследование. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет — нападавшие бросились бежать.

"Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках их бабушку. Несмотря на все усилия нападавших, сотрудникам полиции удалось быстро вызволить 75-летнюю пенсионерку и задержать разбойников", — отмечается в сообщении.

Вскоре после этого, утверждают правоохранители, группа реагирования патрульной полиции задержала остальных участников нападения на магазин.

В машине злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Самими задержанными оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет.

Как отмечают в полиции, все они являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений.

Сейчас мужчины находятся в следственном изоляторе. Их подозревают в совершении двух разбойных нападений. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории столичной области.

По факту нападения на магазин и взятия в заложники женщины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины, ст. 147 ("Захват заложников") и ст. 162 ("Нарушение неприкосновенности жилища") Уголовного кодекса Украины.

Также рассматривается вопрос об объявлении мужчинам подозрения и избрания им меры пресечения.

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой — пять человек — под видом сотрудников силовых структур терроризировали харьковчан.