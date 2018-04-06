Смерть в Северодонецке. Мужчина накрыл собой гранату

В четверг, 5 апреля, в Северодонецке Луганской области 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой.

Инцидент произошел вблизи многоэтажки на Гвардейском проспекте, человек накрыл боеприпас своим телом, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

По его данным, правоохранители выяснили, что около 23:20 посетители одного из развлекательных заведений вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Человек, увидев их, сказал, что у них "есть три секунды".

Посетители отбежали на безопасное расстояние, а потом прогремел взрыв. Мужчина, накрывший своим телом боеприпас, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия нашли корпус гранаты Ф-1 с запалом без кольца.

Напомним, в начале марта в Днепре на гранате подорвался 28-летний демобилизованный боец АТО на Донбассе, его доставили в реанимацию с тяжелыми травмами. Узнать больше о случившемся можно здесь.