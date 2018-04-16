В полиции раскрыли подробности взрыва гранаты в парке Киева

В ночь на понедельник, 16 апреля, в Деснянском районе Киева в парке "Киото" произошел конфликт между компанией молодых людей и прохожим, злоумышленник бросил под ноги гранату.

Боеприпас взорвался, пострадали два человека, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату", — отметили в ведомстве.

После взрыва молодчики разбежались. Взрывотехники на месте происшествия нашли фрагменты гранаты Ф-1.

По данным полиции, боеприпас бросил 34-летний житель Черниговской области, он и 21-летний житель Броваров получили осколочные ранения. Пострадавшие попали в больницу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее СМИ писали, что в Киеве в парке "Киото" произошла драка с участием пяти человек, в ее ходе пьяный АТОшник бросил людям под ноги гранату, злоумышленник задержан, а один человек серьезно пострадал.