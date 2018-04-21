"Ребенок голый сидит на нем". На Тернопольщине женщина порезала деда, в доме которого застала дочь

21 апреля 2018, 02:23

Мужчина получил три ножевых ранения, одно из них — в живот.

Пострадавший попал в реанимацию

В селе Сеньков в Тернопольской области местные жители раскололись на два лагеря из-за резни, которая произошла в селе: женщина едва не убила соседа, который якобы развращал ее десятилетнюю дочь.

По версии полиции, мать застала ребенка обнаженным в доме семидесятилетнего мужчины и нанесла ему несколько ножевых ранений. Пенсионер в реанимации, женщина в изоляторе временного содержания, а их односельчане пытаются понять, что же произошло и кто виноват, говорится в материале ТСН.

Его состояние стабильно тяжелое, у мужчины три ножевых ранения, одно из них — в живот. Врачи пенсионера вытащили с того света, операция длилась больше двух часов, он потерял много крови.

"Нанизание на нож кишечника, пришлось удалить два метра кишечника", — говорит хирург Монастыриски ЦРБ Василий Ференц.

Его бывшая жена не отходит от кровати больного, уверяет — бывшего мужа жестоко порезали и нагло оболгали.

"Ребенок голый не был, это все ложь! Слышите он говорил, картошку грел, нож лежал, она влетела, а ребенок собирал подснежники, и то все фальшивое", — говорит женщина.

В тот день к деду зашли две соседки и от увиденного чуть не онемели.

"Говорит: посмотри в окно, думаю умер, может напился, может что-то произошло... Я посмотрела в окно, ребенок голый сидит на нем сверху", — рассказывают соседки.

Женщины позвали маму девочки, их соседку. Та разбила окно, и выбила дверь в дом.

"Нож лежал отточенный, что свинью можно зарезать. Она взяла и ... (ударила ножом — ред.)", — говорит мужчина.

В тот вечер в районную больницу "скорые" привезли обоих — и деда, и ребенка. Тамошний гинеколог подтвердила, девочка была перепуганная, но невредимая. Маму до избрания меры пресечения задержали. Девочка дома с бабушкой, с ребенком работают психологи, в школу она пока не ходит.

"И посмотрите, вся в синяках. Он дал мне по голове камнем, что здесь шишка", — говорит девочка.

Другие односельчане не верят, что семидесятилетний пенсионер мог такое сделать. Правда, рассказывают шепотом, боятся мамы девочки.

"Неправда, они деньги от него брали, он им пенсию оставлял", — говорит женщина.

Соседки говорят, ребенок еще и был пьяный.

"Как ее мама вела, то она падала. Возле моих ворот она проходила, она ее держала за руки и вела. Голая! Напрочь, как на свет родилась", — говорит женщина.

Семья школьницы на учете у социальных служб не состояла. У ребенка взяли кровь для экспертизы, чтобы выяснить, употребляла ли она спиртное.

"Мужчине сообщено о подозрении в законченном покушении на изнасилование малолетнего, а матери девочки — в причинении умышленного телесного повреждения", — говорит прокурор отдела прокуратуры Тернопольской области Игорь Коклюш.

Прокуратура будет просить суд избрать для матери меру пресечения — домашний арест, потому что у нее есть еще двое детей. А если вину пенсионера докажут, ему грозит до пятнадцати лет заключения.

Напомним, ранее в Николаеве задержали 46-летнего мужчину за развращение школьницы.

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