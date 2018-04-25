Киевлянку задержали за продажу украинок в сексуальное рабство, фото

Сотрудники полиции Киевской области задержали 25-летнюю киевлянку за продажу украинок в сексуальное рабство на Кипр, она была в сговоре с иностранцами.

Злоумышленница вербовала, а потом переправляла через госграницу девушек для оказания сексуальных услуг, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, "жертвами торговли становились девушки, которые находились в уязвимом состоянии и трудном материальном положении".

После вербовки киевлянка круглосуточно контролировала "подопечных", помогала собрать необходимые документы и покупала билеты для выезда за границу.

"… на Кипре девушки попадали в нечеловеческие условия жизни, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, которые постепенно втягивали в долговую кабалу и делали невозможным возвращение жертв в Украину", — сказал начальник Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции области Андрей Ткач.

Начато производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса.

Напомним, в декабре 2017 года в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) правоохранители задержали иностранца, который вербовал украинок для занятия проституцией в Германии. Узнать больше об инциденте можно здесь.