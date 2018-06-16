В Черкассах рванул Mercedes: СМИ сообщили о смерти известного бизнесмена

В субботу утром, 16 июня, в Черкассах взорвался автомобиль Mercedes, водитель пострадал, его доставили в больницу.

Инцидент произошел около 7:00, решается вопрос об открытии уголовного производства, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

По данным "Про все", которое опирается на собственные источники, пострадавший умер, не приходя в сознание, от потери крови.

Издания отметило, что умершим оказался известный бизнесмен — начальник торгового центра "Транзит", экс-глава Правления регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей 69-летний Анатолий Скоромный.

"По предварительной информации, в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство", — отмечается в материале.

Напомним, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской, 4/56 взорвалась припаркованная "Волга", пострадали четверо детей. Дети попали в больницу, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщала, что один из пострадавших находится в коме.