Возле Запорожья депутат сбил перебегавшего дорогу голого мужчину

Депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин сбил обнаженного мужчину на автомобильной трассе "Симферополь-Харьков".

Соответствующее сообщение опубликовал сам народный избранник в популярной социальной сети Facebook.

По его словам, инцидент произошел на расстоянии двух десятков километров от Запорожья, когда депутат с семьей ехал из Бердянска.

"Вчера примерно в 21:50, возвращаясь домой из города Бердянск вместе со своей семьей - мамой и дочкой − на трассе "Симферополь - Харьков", не доезжая около 20 километров до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В 21.55 мы вызвали скорую и полицию и вместе с другими людьми оказали пострадавшему первую медицинскую помощь", − написал Гришин.

Также он добавил, что пострадавший немедленно был доставлен в Запорожскую областную больницу, однако, несмотря на все усилия, жизнь ему врачам спасти так и не удалось.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России ездил с мертвой собакой в бампере несколько дней.