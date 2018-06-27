В лесу под Харьковом обнаружили обнаженный труп пропавшего антикоррупционера

Пропавшего неделю назад антикоррупционера Гамзата Гаджиева нашли мертвым в лесу под Харьковом.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники среди силовиков.

Обнаженное тело экс-атамана Слободского казачьего округа полиция обнаружила 26 июня в лесу около н/п Циркуны. Рядом с мужчиной находился его автомобиль Land Rover с документами и 170 гривнами. По предварительной информации полиции, смерть Гаджиева не была насильственной. Тело погибшего передали на экспертизу.

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Гамзат Гаджиев пропал на прошлой неделе. Его сожительница сообщила, что 58-летний активист "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями" уехал из дома 18 июня в 10:00 и на связь больше не выходил. Кроме того, мужчина имел при себе 50 тысяч долларов, которых правоохранители, по предварительной информации, при нем не обнаружили.

Ранее близ Чугуева, что на Харьковщине, в лесу нашли повешенным местного активиста-антикоррупционера Николая Бычко.