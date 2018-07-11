В России приехавших на ЧМ-2018 африканок превратили в путан и секс-рабынь

В Москве полицейские по "наводке" общественников обнаружили и освободили группу юных нигерийских девушек, которых вместо работы волонтерами на мировом футбольном первенстве заставили трудиться путанами и секс-рабынями.

Мундиаль представители криминалитета Нигерии используют, чтобы спокойно и без визы ‐ по паспорту и FAN ID (карточке болельщика) ‐ ввозить людей в Россию, сообщает портал "360".

Некоторых девушек, кроме работы волонтерами, предлагали учебу в российских вузах. Однако по прибытии их запирали в борделе, "мадам" отбирала документы и говорила, что за перелет они должны 50 тысяч долларов США, которые надо "отрабатывать" с клиентами. Кроме того, девушек запугивали колдовскими заклинаниями и "черной магией Вуду", нарушение канонов которых якобы грозит неминуемой смертью.

Бордель был обустроен в большой квартире в отдаленном московском районе Коньково. Его работу удалось пресечь правоохранителям. По их словам, самое жуткое в данной истории, что одну из нигериек в секс-рабство в России продал родной отец.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США женщина пыталась продать маленькую дочь в секс-рабство.