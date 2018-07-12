На Житомирщине ветеран АТО снимал порно со своим грудным ребенком

На Житомирщине правоохранители задержали 27-летнего мужчину, использовавшего свою практически годовалую дочь ради создания порнороликов.

Соответствующее сообщение в четверг, 12 июля, опубликовали представители пресс-службы Департамента киберполиции Нацполиции. Согласно обнародованным данным, от австралийских правоохранителей поступила информация, что в сети есть сделанные в Украине порноролики с участием ребенка, которому на вид около года.

Достаточно быстро полицейские сумели установить причастность к распространению данных файлов 27-летнего жителя Житомирской области, который ранее имел проблемы с законом из-за порнографии. Кроме того, правоохранители выяснили, что именно он совершал "под камеру" развратные действия, имитируя секс с собственной дочерью (2017 года рождения). Материалы подозреваемый распространял в интернете.

Во время обыска и осмотра его смартфона полицейские нашли файлы порнографического содержания с участием малолетнего ребенка.

Подозреваемый задержан. Расследование продолжается. К слову, по данным главы Житомирского областного главка Нацполиции Вячеслава Печененко, задержанный ранее принимал участие в Антитеррористической операции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Днепропетровщине супруги снимали порно со своим четырехлетним ребенком.