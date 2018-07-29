Показал порно и изнасиловал. Мужчина-педофил надругался над 8-летней племянницей

В российском городе Новосибирске суд признал 39-летнего мужчину виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней племянницей.

Как сообщает местный портал "НГС.Новости", преступление произошло осенью минувшего года. В тот день мужчина отвел 8-летнюю племянницу в одну из комнат съемной квартиры и стал демонстрировать ей порнофильмы на экране. Затем он раздел девочку и изнасиловал.

"Мама приехала, видит, что у ребенка на шее (небольшие ссадины). Начала у нее расспрашивать, что случилось. [...] В итоге девочка рассказала всю правду. Родители поехали, написали заявление в Следственный комитет", — заявили правоохранители.

Во время следствия мужчина вину не признавал, отказываясь давать показания и утверждая, дескать, девочка все выдумала. Однако следователям с помощью многочисленных экспертиз удалось доказать его причастность.

Дзержинский райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Омске пьяный мужчина ограбил, изнасиловал и пытался убить 13-летнюю школьницу.