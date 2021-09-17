Бил тяпкой по голове: в Киеве задержали бездомного, убившего жившую в палатке у реки заробитчанку

Ранее судимый мужчина заявил, что тяпкой убил женщину, жившую в Киеве у реки на Оболони / Скриншот Telegram-канал ДКР

В Киеве сотрудники правоохранительных органов установили убийцу 37-летней женщины, приезжавшей работать в столицу и жившей в палатке на берегу Днепра. Согласно показаниям 66-летнего мужчины, который признался в преступлении, орудием убийства стала тяпка. Ранее он был судим за убийство и вышел из заключения в апреле.

Как сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска, полицейские сначала установили, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин разного возраста. По показателям свидетелей был составлен фоторобот одного из них. Спустя определенное время удалось выяснить местонахождения указанной личности.

В полиции заявили, что им является 66-летний бездомный, который вышел из тюрьмы только в апреле. Ранее он был судим за убийство.

"66-летний бездомный в совершении страшного преступления признался. Мужчина только в апреле этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства", - указали в ДКР.

Также департамент опубликовал видео, в котором мужчина говорит, что убил жившую на берегу Днепра женщину. Орудием убийства стала тяпка.

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Убийство женщины, жившей в палатке на берегу Днепра

9 сентября СМИ сообщили о том, что в Киеве в Оболонском районе найдено тело 37-летней женщины, которая приехала на заработки в столицу и временно проживала у реки Днепр в туристической палатке. Указывалось, что она работала в компании, которая трудоустраивала сотрудников в супермаркеты.

В полиции заявили, что женщина приезжала в Киев на подработки. Она временно жила в палатке возле водоема в зоне отдыха на столичной Оболони.

Тело женщины было изувечено, возле палатки обнаружили следы крови. Эксперты устанавливали, каким предметом была убита женщина. Они составили фоторобот мужчины, которого видели в компании погибшей.