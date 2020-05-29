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В Киеве задержали мужчину, избившего свою жену топором по голове

29 мая 2020, 20:15

Фигуранту уголовного дела инкриминируют покушение на убийство собственной жены.

Мужчину уже задержали сотрудники полиции
Мужчину уже задержали сотрудники полиции / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес физические увечья своей супруге, избив ее топором по голове. Ему грозит уголовная ответственность за попытку убийства. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По информации сотрудников правоохранительных органов, в одно из отделений полиции поступил сигнал от местного жителя о том, что в квартире по улице Шепелева происходит драка между его дочерью и зятем. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пьяного мужчину и рядом с ним его жену с травмами головы. Полицейские вызвали врачей для оказания первой помощи потерпевшей.

Выяснилось, что житель Киева 1973 года рождения во время ссоры с женой схватился за топор, после чего дважды нанес своей жене удары по голове острым предметом. Женщину 1979 года рождения госпитализировали.

В данный момент мужчина задержан в порядке статьи 208 УК Украины. Ранее он был замечен в семейных конфликтах и нарушениях закона.

Его обвиняют в покушении на убийство жены, подозрение уже вручили. Также на него составили административный протокол по статье 173-2 за совершение акта домашнего насилия.

Напомним, в Киевской области девушки на почве ревности избили студентку.

Киев происшествия криминал
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