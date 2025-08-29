Укр
Как на самом деле появились камни и драгоценности

Сергей Кущ
29 августа 2025, 21:08
Каждый камень — маленькая страница истории Земли.

Камни — это природные структуры, образованные из минералов через геологические процессы, происходящие на протяжении миллионов — а иногда и миллиардов — лет.

Они возникают по трем основным путям, пишет Sense About Science Blog

Из магмы или лавы, которые остывая, кристаллизуются и образуют магматические (игнейные) породы. Через осаждение, накопление и уплотнение осадка — формируются осадочные породы посредством литификации (уплотнение и цементирование).

При воздействии высоких температур и давления исходная порода меняется в метаморфическую форму.

Эти процессы образуют геологически непрерывный "каменный круговорот", в ходе которого одна порода переходит в другую.

Из чего произошёл камень?

Это зависит от его типа:

Магматические — результат кристаллизации магмы (гранит, базальт).

Осадочные — образованы из материала предыдущих пород (песок, органические остатки, химические растворы).

Метаморфические — сформированы из уже существующих пород под изменёнными условиями (мрамор, гнейс).

Сколько лет камням на Земле?

Возраст камней на Земле варьируется в широких пределах:

Самые древние известные осадочные или магматические породы (например, Акас­та Гнейс) датируются возрастом около 4,03 млрд лет.

В Канаде, в жилом поясе Nuvvuagittuq Greenstone Belt, найдены породы, возраст которых может достигать 4,16 млрд лет — это могут быть старейшие сохранившиеся на Земле камни, пишет AP News.

Некоторые минералы, например зирконы из Западной Австралии, имеют возраст до 4,4 млрд лет, что приближает их к моменту формирования Земли, говорится в публикации Science News.

При этом возраст Земли оценивается примерно 4,54 млрд лет.

Откуда в земле драгоценные камни?

Драгоценные камни образуются глубоко под поверхностью Земли — в условиях высокой температуры, давления и химического взаимодействия:

Алмазы и цирконы формируются в мантии и выносятся на поверхность вулканическими процессами, пишет australian.museum.

Такие камни, как топаз, турмалин, аквамарин, кристаллизуются медленно из горячих растворов и газов под землёй.

Другие, как опал, образуются из растворов, проникающих в трещины и полости.

Гранаты и нефрит — результат метаморфоза, когда породы переплавляются и реорганизуются под давлением и высокой температурой.

Общие факторы: магматическая активность, осадочные процессы, метаморфизм, всё это способствует образованию драгоценных минералов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

