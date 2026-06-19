Белые кухни выходят из тренда: какие цвета активно набирают популярность

Теплые натуральные цвета постепенно вытесняют холодные белые интерьеры и формируют новые тенденции в дизайне.

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Новые тенденции в сочетании цветных фасадов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой цвет вытесняет белые кухни из трендов

Почему дизайнеры отказываются от стерильных интерьеров

Какие решения будут в моде в 2026 году

Белые кухни на протяжении многих лет оставались одним из самых популярных решений в оформлении интерьеров. Они ассоциировались с чистотой, современностью и универсальностью. Однако новые тенденции в сфере дизайна свидетельствуют о постепенном изменении предпочтений владельцев жилья и профессиональных дизайнеров.

Главред решил выяснить, какие цвета сегодня вытесняют классический белый из современных кухонь и какие тенденции будут формировать интерьерную моду в ближайшие годы.

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Как отмечают эксперты по дизайну интерьеров издания The Kitchn, главный тренд последних лет — стремление сделать кухню более уютной и "живой", ведь она всё чаще становится продолжением гостиной и центром домашней жизни.

Новый фаворит

Согласно прогнозам специалистов, новым фаворитом в кухонном дизайне становятся оттенки зеленого — от приглушенного шалфейного до глубокого оливкового. Как говорится в отчете Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат США (NKBA), зеленый цвет уже второй год подряд возглавляет список самых популярных оттенков для кухонь. Его выбрали 76% опрошенных представителей отрасли — дизайнеров, архитекторов и производителей мебели.

Эксперты объясняют популярность зеленых оттенков их способностью создавать ощущение естественности, спокойствия и гармонии. Такие цвета хорошо сочетаются с натуральным деревом, камнем и другими материалами, которые активно используются в современных интерьерах.

Помимо зеленого, популярность набирают тёплые нейтральные цвета. Среди них особенно выделяются кремовые и бежевые оттенки, цвета грибного спектра, а также светло-коричневые решения, которые придают пространству тепло и домашний уют.

Почему белый цвет не уходит из моды

Специалисты подчеркивают, что речь не идет о полном отказе от белого цвета. Скорее, меняется подход к его использованию. По словам дизайнеров, слишком холодные и полностью белые кухни могут создавать ощущение стерильности и безличности. Зато современные интерьеры должны быть теплыми, комфортными и отражать индивидуальность владельцев.

Еще одним заметным трендом становится активное использование натуральных материалов, скрытой бытовой техники и многоуровневого освещения. По прогнозам дизайнеров, в 2026 году популярность таких решений будет только расти.

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Об источнике: The Kitchn The Kitchn — лучший независимый кулинарный сайт в США, который помогает ежемесячной аудитории в 27 миллионов человек каждый день чувствовать себя на своей кухне как дома. Авторы публикуют статьи о лайфхаках и советах, которые можно применять при приготовлении еды.

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