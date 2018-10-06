Монсеррат Кабалье: биография

Монсеррат Кабалье / Reuters

Дата рождения: 12 апреля 1933 года, Барселона, Испания.

Детство и образование

Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фолк – это полное имя певицы, родилась в семье обычных рабочих, отец был связан с производством химических удобрений, трудился рабочим на заводе. Мать же певицы работала, где приходилось.

Монсеррат с детства увлекалась музыкой, девочка могла часами слушать оперные арии на пластинках.

В возрасте 12 лет она поступила в лицей Барселоны, где проучилась до своего 24-летия.

Из-за сложной финансовой ситуации в семье, Монсеррат помогала родителям, работая на ткацкой фабрике, в магазине и в швейной мастерской.

Кабалье в детстве и юности / https://uznayvse.ru

Но не забывала девушка и об образовании – помимо работы и учебы в лицее, она брала дополнительные уроки французского и итальянского.

Обучалась в консерватории при барселонском театре Лисео и окончила обучение в 1954 году.

Творческая деятельность

Монсеррат заметили еще во время учебы в лицее – сильный голос и внешность заинтересовали семью меценатов Бельтран Мата, которые помогали молодым артистам, пишут ей рекомендательное письмо, для известного в то время, баритона Раймундо Торресу.

Так девушка попала в 1956 году в Базельскую оперу, где в ее репертуар вошли роли Тоски, Аиды, Арабеллы и Саломеи.

Между 1956 и 1965 годами Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах разных городов Европы - Бремена, Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона, а также исполнила в Мехико в 1964 году партию Манон в одноименной опере Массне.

Однако международного признания Кабалье добилась в 1965 году, когда, в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти (концертное исполнение в "Карнеги-холле"). Триумф Кабалье был столь велик, что публика устроила певице 20-минутную овацию.

24 января 1970 года Кабалье достигла еще одной творческой вершины – певица исполнила роль в опере Беллини "Норма". Премьера спектакля прошла в театре "Ла Скала", затем певица гастролировала по всему миру.

Помимо ведущих оперных сцен мира, испанка выступала в Большом Колонном зале Кремля, Белом доме в США, в Аудитории ООН и даже в Зале Народа, который находится в столице КНР. В репертуаре Монсеррат было более 130 оперных партий, более 40 полноценных опер.

В ее честь также написана песня Exercises in Free Love, которую исполнил рок-музыкант Фредди Меркьюри. Совместно они записали песни для альбома "Барселона", одноименную композицию они исполнили в 1992 году во время Олимпиады в Барселоне, которая впоследствии стала хитом.

Последний раз в Украину Кабалье наведалась в апреле 2018 года – тогда она отпраздновала свой 85-й день рождения. Концерт оперной дивы состоялся в Киеве в дворце "Украина" 14 апреля. Звезда провела весь вечер на сцене и исполнила несколько коротких арий.

В честь дня рождения певицы была организованна вечеринка, на которую пришли звезды украинского шоу-бизнеса, в частности, Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко, Камалия и другие. А Злата Огневич даже спела на празднике.

Отметим, что последние 10 лет жизни Монсеррат Кабалье передвигалась с помощью костылей или инвалидной коляски. После автокатастрофы в 2002-м у нее проблемы с ногами.

В сентябре 2018 года появилась информация, что Кабалье была госпитализировала в одну из клиник Барселоны из-за проблем с мочевым пузырем. Однако, срочная операция не понадобилась.

6 октября 2018 года певица скончалась на 86-м году жизни в одной из клиник испанской Барселоны.

Личная жизнь

В 31 год Монтсеррат Кабалье вышла замуж за коллегу, оперного баритона Бернабе Марти. Познакомились они, когда Марти попросили подменить заболевшего исполнителя в "Мадам Баттерфляй".

Кабалье с мужем / 24smi.org

В браке у пары родились двое детей: сын Бернабе и дочка Монсеррат Марти-и-Кабалье.

Кабалье с дочерью / https://24smi.org

После автомобильной аварии, которая произошла в юности, у Монсеррат начались проблемы с лишним весом - после полученной травмы головы в мозге отключились рецепторы, которые отвечают за липидный обмен.

При росте в 161 см Монтсеррат Кабалье стала весить более 100 килограмм, которые она старалась скрывать просторной одеждой.

Кабалье с Катей Очсадчей / https://24smi.org

Кроме того, в 1992 году на концерте в Нью-Йорке певице стало плохо, ее госпитализировали, и врачи поставили Монтсеррат неутешительный диагноз – рак. Доктора настаивали на операции, однако певица по совету Лучано Паваротти решила не спешить, и обратиться к швейцарскому врачу. В итоге, обошлось без операции, но Кабалье пришлось ограничиться сольной концертной деятельностью.

В декабре 2015 года суд Барселоны приговорил Монсеррат Кабалье к шести месяцам тюрьмы за мошенничество – легендарную певицу обвинили в неуплате налогов в 2010 году в испанскую казну. Кабалье несколько лет числилась жителем Андорры, хотя проживала в Барселоне, и не платила налоги. Наказание Кабалье отбывала условно, конфликт был улажен.

Интересные факты

За годы творческой деятельности Кабалье награждали многими званиями и орденами: орден "Изабеллы Католической", орден "За заслуги перед Итальянской Республикой", орден "Искусств и литературы" во Франции, в Украине Кабалье наградили орденом "Княгини Ольги" I степени. Также Кабалье имеет почетное звание Каммерзенгер" Венской государственной оперы.