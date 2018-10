Кимберли (Ким) Кардашьян-Уэст

Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian

Дата рождения: 21 октября 1980, Лос-Анджелес, США.

Детство и образование

Отец Кимберли (полное имя звезды) - адвокат Роберт Кардашьян. Роберт по национальности армянин, поэтому, говоря о своем происхождении, Ким упоминает русских и турецких армян со стороны отца, а со стороны матери голландские и шотландские корни.

Мама Ким - знаменитая бизнесвумен Крис Дженнер, продюсер на телевидении и автор собственного шоу.

Родители Ким Кардашьян / https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

Выросла Ким в Беверли-Хиллз. Посещала Marymount High School. В старших классах школы работала на своего отца Роберта в музыкальной рекламной фирме Movie Tunes.

Ким Кардашьян (слева) с сестрой Кортни / https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

У Ким Кардашян есть две сестры — Кортни и Хлои, и брат Роб.

В марте 1991-го родители Ким развелись, в 2003 отца Ким не стало.

Через месяц после развода в 1991 году мать Ким вышла замуж за американского атлета, олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, который в апреле 2015 года заявил о своем намерении сменить пол и взять себе другое имя. В итоге Брюс стал медийным лицом – Кейтлин Дженнер.

Ким Кардашьян с Кейтлин (Брюсом) Дженнер / https://www.instagram.com/caitlynjenner/

У Ким также есть сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и звезда реалити-шоу Броуди Дженнер и сводная сестра Кейси Дженнер.

В браке с Брюсом Крис Дженнер родила Кендалл и Кайли Дженнер, которые считаются Ким единоутробными сестрами.

Ким Кардашьян с сестрами: Хлои, Кортни, Кайли и Кендалл / https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

Все семейство получило известность в основном благодаря телевизионному реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, премьера которого состоялась осенью 2007 года на телеканале Е!.

Несмотря на то, что Ким считается самой знаменитой представительницей семейства, самой богатой остается ее сводная сестра Кайли Дженнер. На момент 21-летия девушка владела состоянием в 900 миллионов долларов благодаря выпуску популярной косметической линейки Kylie Cosmetics.

Карьера

В октябре 2007 года Ким снялась со всей семьей в реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians на телеканале E!, которое идет и до сих пор.

Ким в начале 2000-ых работала персональным ассистентом светской львицы Пэрис Хилтон, с которой дружила с детства.

Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон / https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

В 2006 году сестры Ким и Кортни открыли первый бутик Dash, в котором светские львицы покупали одежду от дизайнеров, обувь и аксессуары.

Также Ким пробовала себя в роли актрисы - ее первой заметной ролью стал эпизод в сериале Beyond the Break.

Затем в 2008 снялась в фильме-пародии "Нереальный блокбастер" в роли Лизы, получив номинацию на Золотую малину за худшую женскую роль второго плана в 2009. Появилась в сериале "Как я встретил вашу маму" в эпизоде "Выгоды".

Позировала обнаженной для декабрьского номера Playboy в 2007.

Ким Кардашьян / Playboy

В феврале 2008 Bongo Jeans объявили ее своим рекламным лицом.

Также является моделью для известных линий одежды и снимается в рекламе таких компаний, как Sketchers, Kotex и Quick Trim.

2 мая 2008 года Ким презентовала свой DVD с тренировками Workout with Kim Kardashian.

За 2010 год Ким заработала 6 миллионов долларов, став самой высокооплачиваемой звездой реалити-тв.

В 2010 году Ким выпустила новый аромат духов под названием Kim Kardashian. В августе этого же года создала крем для загара Kardashian Glamour Tan.

С августа 2010 года Ким стала продюсером реалити-шоу The Spin Crowd.

Ким не сидится на месте, она попробовала свои силы и в музыкальной сфере - в начале марта 2011 года Кардашьян выпустила синг под названием Jam (Turn It Up).

В 2017 году Ким запустила собственную линейку косметики KKW Beauty, и за первый день продаж заработала 14 миллионов долларов.

30 мая 2018 года американская звезда посетила Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Данная встреча не была официально заявлена в рабочем графике Трампа. На встрече обсуждались вопросы о тюремной реформе. Основным поводом визита Кардашян стал вопрос о помиловании 63-летней Элис Мери Джонсон, которая провела в тюрьме более 20 лет за впервые совершенное преступление связанное с торговлей наркотиками, которую осудили на пожизненное заключение.

Дональд Трамп и Ким Кардашьян-Уэст / twitter.com/realdonaldtrump

В августе 2018 года светская львица удивила подписчиков микроблога снимком, на котором предстала с новинкой бьюти-индустрии. Ким "вживила" под кожу ожерелье A. Human от бизнесмена Саймона Хака, которое к тому же светится в ритм ее сердцебиения.

В октябре 2018 года Ким выпустила новые продукты своей линии косметики, и запустила эпатажную рекламу - на фото Ким предстает абсолютного голой, либо в латексном одеянии с голыми мужчинами.

Скандалы

В скандал сексуального характера Ким влипла в 2006 году. В Сеть попало домашнее видео интимного содержания с участием Кардашьян и ее молодого человека, довольно популярного музыкального исполнителя Рэй Джея.

Ким отрицала, что это она на видео, однако, подала судебный иск против компании, которая хотела распространить видео посредством DVD дисков. Свое заявление девушка в итоге забрала, получив компенсацию в 5 миллионов долларов.

Ким со своим парнем Рэй Джеем / http://www.smithsdaily.com

Затем Ким начала зарабатывать на своем желании обнажиться. Едва прикрытые части тела в Instagram, обнаженная спина и (сильно преувеличенные фотошопом) ягодицы для журнала Paper, совместный ролик с Канье Уэстом, в котором Кардашьян демонстрирует бюст, фотосессия для эротического журнала Richardson A9.

Также Ким обвиняют в увлечение пластической хирургией - ее знаменитые на весь мир ягодицы считают хорошей работой хирурга. Телезвезда неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов, делала уколы ботокса, и не собиралась этого скрывать. Первую коррекцию внешности девушка сделала в 2004 году по настоянию первого мужа.

Личная жизнь

С 2000 по 2004 год Ким была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом.

Ким Кардашьян и ее первый муж / radikal.ru

С 28 декабря 2010 года Ким встречалась с нападающим баскетбольной команды "Нью-Джерси Нетс" Крисом Хамфрисом. 18 мая 2011 года он сделал Кардашьян предложение, подарив 20,5-каратное бриллиантовое кольцо Lorraine Schwartz.

Ким и Крис поженились 20 августа 2011 года в Монтесито, Калифорния. 31 октября 2011 года, спустя 72 дней брака, Ким подала на развод.

Ким Кардашьян со вторым мужем / jocksandstilettojill.com

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы.

Ким Кардашьян с мужем Канье Уэст / https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

У супругов есть трое детей: дочь Норт Уэст (род. 15.06.2013), сын Сейнт Уэст (род. 05.12.2015), и младшая дочь Чикаго Ноэль Уэст (род. 15.01.2018).