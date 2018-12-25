Анна Семенович / https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Дата рождения: 1 марта 1980 года, Москва, РСФСР, СССР.

Детство и образование

Анна Семенович родилась в семье директора мехового ателье Григория Тимофеевича Семеновича и экономиста Татьяны Дмитриевны Семенович. У Анны есть брат Кирилл, она старше него на 6 лет.

В два года Аню настигла тяжелая болезнь - ревматоидный артрит, она пол года пролежала в больнице. Чтобы болезнь не вернулась, врачи посоветовали родителям отдать девочку в спорт.

Таким образом, с трех лет Аня занималась фигурным катанием.

Анна Семенович с родителями / https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

Семенович пришлось поменять пять школ, и она все свое свободное время отдавала занятиям на льду.

После окончания школы, Семенович решилась поступать в Академию физической культуры в Москве.

Анна Семенович в детстве / https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

Творческая деятельность

Фигурное катание

Анна Семенович занималась фигурным катанием под руководством заслуженного тренера СССР Елены Чайковской, заслуженного тренера России Натальи Линичук, и заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Геннадия Карпоносова.

Профессионально на льду Семенович выступала в парах с Максимом Качановым, Владимиром Федоровым (1995—1999), Романом Костомаровым (1999—2000) и Денисом Самохиным (2001).

Труды Семенович и ее партнеров не остались незамеченными - они неоднократно завоевывали призовые места на международных соревнованиях, в паре с Костомаровым Анна стала серебряным призером чемпионата России (2000 год).

Кроме того, Семенович носит звание мастер спорта России международного класса по фигурному катанию на коньках.

Оборвалась карьера фигуристки Анны из-за серьезной травмы мениска, и операции на коленном суставе.

Анна Семенович сейчас и в юные годы / https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

Три года Анна жила и тренировалась в США, но после травмы в возрасте 21 года она вернулась в Россию. Она отвергла предложение работать в балете, и решила попробовать себя в роли певицы.

Семенович с продюсером Даниилом Мишиным создала группу "Ангелы Чарли", выпустила клип, но из-за нехватки финансов группа коллектив распался.

Телевидение

После неудачного старта в музыке, Семенович пригласили работать на телевидение. Девушка сначала вела спортивные, музыкальные программы, и именно благодаря работе телеведущей, она смогла попасть в группу "Блетящие" - Семенович брала интервью у трио, и продюсеры не могли не заметить девушку с выдающейся внешностью, и предложили ей присоединиться к коллективу.

Анна, недолго раздумывая, бросила работу на "Муз-ТВ", и начала карьеру с "Блестящими".

Кроме того, Семенович снималась в кино и сериалах: "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." (2004), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Укрощение строптивых" (2009) и т.д.

В 2006 году Семенович вернулась к фигурному катанию - правда, для участия в телешоу "Звезды на льду", Анна выступала в паре с Вячеславом Разбегаевым, и заняла седьмое место.

В 2007 году Семенович вновь приняла участие в телешоу "Ледниковый период". Ее партнером на этот раз стал актер Алексей Макаров.

Затем участвовала в телешоу "Ледниковый период-2". В третьем сезоне шоу, в 2009 году, участвовала в паре с актером Вадимом Колгановым.

29 сентября 2010 года Анна Семенович приняла участие в программе "КВН", вместе с Сергеем Лазаревым.

С 2010 по 2015 годы Семенович вела кулинарное шоу "Барышня и кулинар" в паре с Михаилом Плотниковым.

Группа "Блестящие"

Семенович в группе пробыла всего лишь несколько лет, но успела запомниться зрителям участием в клипах "Апельсиновая песня", "Новогодняя песня", "Пальмы парами", "Брат мой десантник", "Восточные сказки".

В 2007 году Семенович заявила, что уходит из группы, и начинает сольную карьеру.

Сольная карьера

Не сбавляя оборотов, пока ее популярность была на пике, Семенович выпустила в 2008 году кипы на песни "На моря" и "Тирольская песня".

Спустя год вышел клип на песню "Боже мой", а в 2011-м еще 2: "Не Мадонна" и "Обманутые люди".

В 2016 году вышел сольный сингл "Не просто любовь" - он вошел в 100 лучших хитов на территории России и стран СНГ. Спустя год Семенович порадовала фанатов новым треком "Хочу быть с тобой".

В июле 2018 года Семенович выаустила новый клип на песню "Стори".

Личная жизнь

Личная жизнь артистки всегда была под прицелом СМИ, она была наполнена бурными романами, но ни один из них не закончился свадьбой, созданием семьи, и рождением ребенка.

Первые серьезные отношения у Анны сложились с режиссером в юности, когда она мечтала быть прославленной фигуристкой. Пара разошлась из-за разных целей: мужчина хотел детей, а Анна - популярности.

Второй большой любовью Анны стал бизнесмен по имени Руслан. Избранник одаривал девушку дорогими подарками, вниманием, заботой, но вот создавать семью не намеревался - а это как раз то, чего уже хотела Семенович.

В 2017 году прогремел яркий скандал - Семенович стала причиной потасовки между греческим миллионером и бизнесменом из Швейцарии. Анна выступала в Греции на частном мероприятии, за ней "приударил" местный миллионер, одаривал подарками и вниманием. В это же время к ней прилетел ее близкий друг из Швейцарии, с которым певицу связывают романтические отношения. Мужчина решил выяснить отношения с соперником, в результате чего завязалась потасовка, а оба зачинщика оказались в полиции.

Семенович, несмотря на все эти страсти, так и не завела семью, и не стала мамой. В интервью одному из российских СМИ артистка призналась, что к 40 намерена родить ребенка - несмотря на то, будет она воспитывать его с отцом или без.

Сейчас же Анна заботится о своих родителях и младшем брате.

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Анна Семенович с семьей / https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

​Знаменитый бюст

Семенович обладает выдающимся бюстом, который, как шутит сама артистка, "отбирает у нее славу", и "стал известнее, чем она сама". К слову, о ненатуральности груди певица и слышать не хочет - говорит, это благодаря хорошей генетике.

Бюст у Семенович и правда внушительный - пятый с половиной размер. Однако, демонстрировать его знаменитость не стесняется, и неоднократно снималась для мужских журналов ("Maxim", "XXL", "FHM", "Пингвин").