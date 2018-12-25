Анна Семенович

25 декабря 2018, 20:01

Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица, бывшая солистка группы "Блестящие".

Анна Семенович
Анна Семенович / https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Дата рождения: 1 марта 1980 года, Москва, РСФСР, СССР.

Детство и образование

Анна Семенович родилась в семье директора мехового ателье Григория Тимофеевича Семеновича и экономиста Татьяны Дмитриевны Семенович. У Анны есть брат Кирилл, она старше него на 6 лет. 

В два года Аню настигла тяжелая болезнь - ревматоидный артрит, она пол года пролежала в больнице. Чтобы болезнь не вернулась, врачи посоветовали родителям отдать девочку в спорт.

Таким образом, с трех лет Аня занималась фигурным катанием.

Анна Семенович
Анна Семенович с родителями / https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

Семенович пришлось поменять пять школ, и она все свое свободное время отдавала занятиям на льду.

После окончания школы, Семенович решилась поступать в Академию физической культуры в Москве. 

Анна Семенович
Анна Семенович в детстве / https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

Творческая деятельность

Фигурное катание

Анна Семенович занималась фигурным катанием под руководством заслуженного тренера СССР Елены Чайковской, заслуженного тренера России Натальи Линичук, и заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Геннадия Карпоносова. 

Профессионально на льду Семенович выступала в парах с Максимом Качановым, Владимиром Федоровым (1995—1999), Романом Костомаровым (1999—2000) и Денисом Самохиным (2001).

Труды Семенович и ее партнеров не остались незамеченными - они неоднократно завоевывали призовые места на международных соревнованиях, в паре с Костомаровым Анна стала серебряным призером чемпионата России (2000 год).

Кроме того, Семенович носит звание мастер спорта России международного класса по фигурному катанию на коньках. 

Оборвалась карьера фигуристки Анны из-за серьезной травмы мениска, и операции на коленном суставе. 

Анна Семенович
Анна Семенович сейчас и в юные годы / https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

Три года Анна жила и тренировалась в США, но после травмы в возрасте 21 года она вернулась в Россию. Она отвергла предложение работать в балете, и решила попробовать себя в роли певицы.

Семенович с продюсером Даниилом Мишиным создала группу "Ангелы Чарли", выпустила клип, но из-за нехватки финансов группа коллектив распался.

Телевидение

После неудачного старта в музыке, Семенович пригласили работать на телевидение. Девушка сначала вела спортивные, музыкальные программы, и именно благодаря работе телеведущей, она смогла попасть в группу "Блетящие" - Семенович брала интервью у трио, и продюсеры не могли не заметить девушку с выдающейся внешностью, и предложили ей присоединиться к коллективу.

Анна, недолго раздумывая, бросила работу на "Муз-ТВ", и начала карьеру с "Блестящими".

Кроме того, Семенович снималась в кино и сериалах: "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." (2004), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Укрощение строптивых" (2009) и т.д.

В 2006 году Семенович вернулась к фигурному катанию - правда, для участия в телешоу "Звезды на льду", Анна выступала в паре с Вячеславом Разбегаевым, и заняла седьмое место.

В 2007 году Семенович вновь приняла участие в телешоу "Ледниковый период". Ее партнером на этот раз стал актер Алексей Макаров.

Затем участвовала в телешоу "Ледниковый период-2". В третьем сезоне шоу, в 2009 году, участвовала в паре с актером Вадимом Колгановым.

29 сентября 2010 года Анна Семенович приняла участие в программе "КВН", вместе с Сергеем Лазаревым.

С 2010 по 2015 годы Семенович вела кулинарное шоу "Барышня и кулинар" в паре с Михаилом Плотниковым.

Группа "Блестящие"

Семенович в группе пробыла всего лишь несколько лет, но успела запомниться зрителям участием в клипах "Апельсиновая песня", "Новогодняя песня", "Пальмы парами", "Брат мой десантник", "Восточные сказки".

 В 2007 году Семенович заявила, что уходит из группы, и начинает сольную карьеру.

Сольная карьера

Не сбавляя оборотов, пока ее популярность была на пике, Семенович выпустила в 2008 году кипы на песни "На моря" и "Тирольская песня".

Спустя год вышел клип на песню "Боже мой", а в 2011-м еще 2: "Не Мадонна" и "Обманутые люди".

В 2016 году вышел сольный сингл "Не просто любовь" - он вошел в 100 лучших хитов на территории России и стран СНГ. Спустя год Семенович порадовала фанатов новым треком "Хочу быть с тобой".

В июле 2018 года Семенович выаустила новый клип на песню "Стори".

Личная жизнь

Личная жизнь артистки всегда была под прицелом СМИ, она была наполнена бурными романами, но ни один из них не закончился свадьбой, созданием семьи, и рождением ребенка.

Первые серьезные отношения у Анны сложились с режиссером в юности, когда она мечтала быть прославленной фигуристкой. Пара разошлась из-за разных целей: мужчина хотел детей, а Анна - популярности.

Второй большой любовью Анны стал бизнесмен по имени Руслан. Избранник одаривал девушку дорогими подарками, вниманием, заботой, но вот создавать семью не намеревался - а это как раз то, чего уже хотела Семенович. 

В 2017 году прогремел яркий скандал - Семенович стала причиной потасовки между греческим миллионером и бизнесменом из Швейцарии. Анна выступала в Греции на частном мероприятии, за ней "приударил" местный миллионер, одаривал подарками и вниманием. В это же время к ней прилетел ее близкий друг из Швейцарии, с которым певицу связывают романтические отношения. Мужчина решил выяснить отношения с соперником, в результате чего завязалась потасовка, а оба зачинщика оказались в полиции. 

Семенович, несмотря на все эти страсти, так и не завела семью, и не стала мамой. В интервью одному из российских СМИ артистка призналась, что к 40 намерена родить ребенка - несмотря на то, будет она воспитывать его с отцом или без. 

Сейчас же Анна заботится о своих родителях и младшем брате. 

Анна Семенович
Анна Семенович с семьей / https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

Знаменитый бюст 

Семенович обладает выдающимся бюстом, который, как шутит сама артистка, "отбирает у нее славу", и "стал известнее, чем она сама". К слову, о ненатуральности груди певица и слышать не хочет - говорит, это благодаря хорошей генетике.

Бюст у Семенович и правда внушительный - пятый с половиной размер. Однако, демонстрировать его знаменитость не стесняется, и неоднократно снималась для мужских журналов ("Maxim", "XXL", "FHM", "Пингвин"). 

  • Семенович бюст https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru
  • Семенович бюст https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru
  • Семенович бюст https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru
  • Семенович бюст https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru
  • Семенович бюст https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Анна Семенович
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:25
Звезда "Папиных дочек" выложила "горячее" фото в откровенном белье
22:04
Дмитрий Киселев объяснил ситуацию с агрессией на российском ТВ
21:48
"Хочу выйти из ситуации, как вошел": Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Видео
21:33
Врачи поведали, чем полезны для здоровья регулярные и крепкие поцелуи
21:09
"Чтобы грудь не худела": Никитюк в откровенном бикини поздравила фанаток
20:44
Медики рассказали, с какого возраста люди безвозвратно стареют
20:25
УПЦ МП "похудела" еще на один приход в пользу ПЦУ
20:01
Анна Семенович Фото Видео
19:57
"Грузят химическое оружие бочками": в "ДНР" отличились новым фейком об украинской армии
19:02
Папа Римский поздравил "любимую Украину" с Рождеством и рассказал, чего ей желает. Не томоса Видео
18:47
"Народный фронт" на выборах в ОТГ получил представительство в большинстве областей выборы
18:45
Под Киевом грузовик влетел в маршрутку с людьми: появились фото Фото
18:25
Игрушки по цене живого Деда Мороза: как успеть подготовиться к Новому году 2019 и почем украшения Видео
18:07
Известный актер пытался добиться секса от 13-летнего подростка
17:47
Удар по энергетике и обороне: РФ обнародовала новый список санкций против Украины Видео
17:22
Как приготовить кролика: простые рецепты на Новый год Видео
17:14
Подконтрольный россиянам суд в Крыму вынес решение по взятому в плен на Азове украинцу
16:59
Сразу после католического Рождества украинцев ждет магнитная буря, потом еще одна Видео
16:58
"Выход королевы!": Светлана Лобода заинтриговала фанатов откровенным нарядом
16:46
В УПЦ (МП) отказались переименовываться и пригрозили Конституционным судом
16:29
"Россия поглотит быстро": Экс-министр Украины сделал пессимистический прогноз для Беларуси
16:05
Хайди Клум в третий раз выйдет замуж: жених младше на 16 лет
16:00
"У,бл*": Жители Словакии негодуют из-за украинцев, массово бросающих авто "на евробляхах"
15:41
Только после расписки. В Украине с 2019-го заработает закон "о согласии на секс": подробности
15:29
Трамп нашел нового козла отпущения: из-за обвала рынков главу Минфина США ждет кара Видео
15:25
"Зачем так глумиться над классикой?": Волочкова спела хит Пугачевой "Мне нравится" Видео
15:14
Психологи посоветовали, как побороть зимнюю депрессию Видео
14:55
"Плечи как у Терминатора": Веру Брежневу разнесли за провальный образ Видео
14:30
На Украину "сядет" атмосферный фронт — синоптик Видео
14:05
"Набил рожу кремлевскому пропаганд*ну": Мосийчук объяснил, почему напал на Семченко в прямом эфире Фото Видео
14:02
Подарок под елочку: РФ расширила санкции против Украины Видео
13:50
Ани Лорак показала, чем занималась в день развода Видео
13:40
"Христос родился один раз": когда перенесут дату Рождества в Украине Видео
13:09
"Зачем ты на Собчак села?": Поклонская сплагиатила Путина, забравшись куда не надо Видео
12:25
Ученые уточнили прогноз по метеоударам в январе: названы даты Видео
12:23
Хакеры слили в сеть новые песни Аллы Пугачевой Видео
12:08
"Покоя от РФ не дождемся": дипломат рассказал, чем займутся Зеленский и Вакарчук на посту президента Видео
11:50
Порошенко объяснил, как возник проект автокефалии украинской церкви Видео
11:44
Как упаковать новогодний подарок своими руками: мастер-класс от профессионального декоратора Видео
11:39
Девушка дня Instagram: "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко Фото
11:20
Смертоносное цунами в Индонезии: количество жертв превысило 420 человек Фото Видео
11:15
Константину Кинчеву – 60: лучшие песни и цитаты об Украине лидера "Алисы" Видео
11:07
Чат с волонтером Виталием Дейнегой
11:01
"С козырей пошли": Тимошенко обвинили в том, что она пиарится на внучке. Интересное фото Видео
10:23
Путин выболтал свои гибридные планы мнение
09:59
Дипломат оценил готовность Украины к войне с Россией Видео
09:29
В Украине бушевала непогода: почти 130 населенных пунктов остались без электричества Видео
09:04
"Смерть Путина": журналист назвал главное условие распада России Видео
08:40
"Забор, частокол": появились свежие фото Крымского моста Фото
08:30
Нардеп Мосийчук в прямом эфире напал с тростью на политолога Семченко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять