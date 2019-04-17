Валерия: история успеха певицы и главные моменты ее жизни

Валерия / instagram.com/valeriya

Дата рождения: 17 апреля 1968 года, Аткарск, Саратовская область, Россия.

Детство и образование

Валерия родилась в музыкальной семье: отец — Юрий Иванович Перфилов, заслуженный работник культуры, директор музыкальной школы Аткарска, мать — Галина Николаевна Перфилова, заслуженный работник культуры, преподаватель той же школы.

Валерия пела с раннего детства, и родители отдали ее учиться в Аткарскую музыкальную школу.

После окончания школы, она пела в ансамбле Актарского ДК, которым руководил ее дядя Владимир Зотов, выступала в Саратове на областном конкурсе ВИА, пела в хоре.

Валерия в детстве / valeriya.ru

В 1985 году приехала в Москву и поступила в музыкальную академию им. Гнесиных по классу эстрадного вокала, которую окончила в 1990 году.

Еще во время учебы Валерии предложили петь в группе Комбинация, но она отказалась.

Эстрадному мастерству Валерию обучали народный артист СССР Иосиф Кобзон и народная артистка России Гелена Великанова.

Валерия в юности / valeriya.ru

Творческая деятельность

В 1991 году Алла совместно с Александром Шульгиным придумали ей псевдоним Валерия.

В 1992 году Валерия записала свой первый англоязычный альбом The Taiga Symphony на музыку Виталия Бондарчука и тексты Ричарда Найлса. Параллельно с записью этого альбома по заказу фирмы Olympia disk записывается альбом русских романсов Побудь со мной.



В 1992 году Валерия стала победительницей телевизионного конкурса Утренняя звезда, международного конкурса Братиславская лира и получила приз зрительских симпатий на конкурсе Юрмала-92.

По итогам 1993 года решением печатного органа Союза журналистов России Валерии присуждено звание Человек года.

В 1993 году совместно с Александром Шульгиным, вторым мужем, продюсером и автором песен, а также музыкантами группы СВ начинается работа над новым альбомом.

В конце 1995 года Валерия выпустила сингл Моя Москва. Многие песни из вышедшего в 1995 году альбома Анна длительное время занимали лидирующие позиции в хит-парадах и плей-листах ведущих радиостанций России.

В 1997 году Валерия заканчивает работу над альбомом Фамилия, часть 1.

С 1996 по 1998 год Валерия преподавала в музыкальной академии им. Гнесиных.

В последующий период выпускаются такие успешные альбомы, как Самое лучшее, Глаза цвета неба, макси-синглы Метелица и Рига — Москва, а также выходит в свет Первый internet альбом.

В 2000 году Валерия выпустила хит Ты где-то там.

В 2001 году Валерия покинула шоу-бизнес по причине разногласий со своим продюсером.

В апреле 2003 года решением суда контракт между певицей Валерией и Александром Шульгиным был расторгнут.

7 апреля 2003 года Валерия подписала контракт с известным продюсером Иосифом Пригожиным и его компанией Нокс Мьюзик.

5 июня на церемонии вручения Национальной Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2003 в спорткомплексе Олимпийский Валерия вернулась на сцену.

8 октября 2003 года выходит ее новый альбом Страна любви, имевший рекордный рейтинг продаж по сравнению с предыдущими альбомами.

В 2004 году Валерия становится обладательницей премий двух главных музыкальных каналов России — МУЗ-ТВ и MTV Russian Music Awards в номинации Лучшая исполнительница, позже певица получает четыре премии Золотой Граммофон и премию MTV RMA за Лучшую песню.

В 2005 году указом Президента РФ от 25 октября Валерии присваивают звание Заслуженной артистки Российской Федерации.

В рейтинге журнала Forbes среди 50-ти самых высокооплачиваемых российских деятелей кино, спорта, литературы и музыки Валерия занимает 9-е место (август 2005 г.). Валерия была лицом рекламных кампаний ряда известных международных торговых марок.

Обладательница собственной линии духов и ювелирных украшений De Leri.

В 2006 году в свет выходит автобиографическая книга И жизнь, и слезы, и любовь 200-тысячным тиражом. Позже, в 2009 году, по мотивам книги был снят многосерийный фильм Была любовь.

В апреле 2006 года выходит альбом Нежность моя. В сентябре 2006 года Валерия отправилась в турне в поддержку альбома, в рамках которого дала ряд успешных концертов в России и за ее пределами.

В ноябре Валерия собрала аншлаг на концерте в СК Олимпийский. В декабре 2007 года объявила о прекращении гастрольной деятельности в России и переходе на западный рынок.

В марте 2008 года Валерия выпустила новый альбом Out of Control.

Осенью 2008 состоялась премьера клипа на песню Боль! (Счастье на части), в англоязычной версии — Wild, съемки которого состоялись зимой 2007 года (режиссер — Алан Бадоев).

В 2008 году Валерия была назначена послом Доброй воли МОМ (Международная организация по вопросам миграции, ООН).

Октябрь 2008 года — Валерия на обложке американского журнала Billboard.

Апрель-май — сингл Валерии Wild! занимает высокие строчки хит-парада клубной музыки по данным американского издания Billboard.

Валерия была членом жюри телевизионного конкурса молодых исполнителей Секрет успеха (X-Factor) на канале Россия. Ее регулярно приглашали в жюри Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна в Юрмале.

Пропагандируя здоровый образ жизни, в 2010 году Валерия выпустила книгу Йога с Валерией.

2 декабря 2011 года в Государственном Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт певицы Русские романсы и золотые шлягеры ХХ века в сопровождении Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева.

В том же году концерт был выпущен на DVD и Blu-Ray носителях.

С 2012 года является Советником по Культуре при Президенте РФ.

9 апреля 2013 Валерии было присвоено звание Народная артистка России.

17 апреля 2013 года в КЗ Crocus City Hall состоялся грандиозный концерт Валерии В День Рожденья с друзьями, при участии симфонического оркестра Русская Филармония и звезд шоу-бизнеса.

Студийный альбом певицы По серпантину вышел в 2013 году и включил в себя лирические песни, русские романсы, дуэты и кавер-версии известных песен.

21 октября 2014 года Валерия представила масштабную концертную программу Валерия и Друзья в лондонском концертном зале Royal Albert Hall с участием других российских эстрадных исполнителей.

Весной 2015-го года в Китае Валерия была назначена первым европейским послом панды. А летом Валерия в четвертый раз получила заветную премию МУЗ-ТВ лучшей исполнительницы десятилетия.

Валерия была членом жюри телевизионного конкурса молодых исполнителей Секрет успеха (X-Factor) на канале Россия. Ее регулярно приглашают в жюри Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна.

12 декабря в Санкт-Петербурге и 17 декабря 2015 года в Москве представила новую концертную программу Можно я побуду счастливой.

В 2016 году вышел 17-й студийный альбом Океаны.

В 2017 году вышел 18-й альбом певицы К солнцу.

27 ноября 2018 года в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград РФ, и Валерия получила из рук президента России Владимира Путина орден Дружбы народов.

В этом же году певица в честь 50-летия снялась топлес для обложки журнала.

В 2018 году в Москве состоялся юбилейный концерт Валерии К солнцу в Crocus City Hall.

Кроме того, в 2018 году артистка выпустила три клипа: С такими как ты, Любовь и боль, Поставь эту песню еще раз.

В начале 2019-го года артистка выпустила клип на песню Верни мне надежду.

Валерия про Украину

Валерия и Иосиф Пригожин одними из первых поддержали аннексию Крыма. Фамилия Пригожина стоит под письмом "Деятели культуры России — в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму". Подписи Валерии, правда, нет, но она всячески поддерживала супруга и подчеркивала, что это общая позиция.

После так называемого референдума Пригожин поздравил россиян и крымчан, Валерия присоединилась. На фото, которое опубликовал Пригожин, была она, ее муж, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Она тогда также пела на концерте, посвященном "присоединению", песню Мы вместе.

Кроме того, Валерия за поддержку присоединения Крыма к России и критику в адрес политики властей Украины в 2014 году попала в черный список Министерства иностранных дел Латвии.

В 2015-м Валерия попала в список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Личная жизнь

Муж Валерии

Первым мужем певицы стал музыкант Леонид Ярошевский – с ним певица приехала из Саратова поступать в Институт Гнесиных. Сама артистка называла этот брак юношеским, а причиной развода назвала слабохарактерность своего избранника.

Валерия и Леонид Ярошевский / kp.ru

Последние полгода перед расторжением брака с Ярошевским, она познакомилась со своим вторым супругом, композитором Александром Шульгиным. В браке у пары родились трое детей: Анна, Артемий и Арсений.

В браке с Шульгиным Валерия терпела агрессию по отношению к себе: он повышал на нее голос, устраивал скандалы, даже поднимал руку. Певица не выдержала, и в феврале 2002 года они развелись.

Валерия и Александр Шульгин / 24СМИ

Третьим мужем Валерии стал продюсер Иосиф Пригожин. Пара сыграла свадьбу 5 июня 2004 года. На 14-ую годовщину свадьбы в 2018 году супруги решили обвенчаться.

Детей в браке у пары нет, но супруги никогда не скрывали, что мечтают о совместных детях. В 2014 году певице удалось забеременеть, но на втором месяце у нее случился выкидыш.

Валерия и Иосиф Пригожин / instagram.com/valeriya

Дети Валерии

В браке со вторым мужем Шульгиным Валерии посчастливилось трижды стать матерью. Дочь – Анна Шульгина, - родилась 21 июня 1993 года. Девушка пошла по стопам мамы, и стала певицей – она выпускает песни под псевдонимом Shena?.

К 2015 году Валерия с дочкой записали дуэт на песню Ты моя, и сняли клип.

Вторым ребенком пары стал Артемий Шульгин – он родился 24 августа 1994 года. Парень окончил престижный Женевский университет Вебстер. Юноша получил образование в нескольких сферах: финансы и программирование, а также музыкальное и звуковое оформление. Молодой человек мечтал открыть собственный бизнес, однако теперь занялся продюсированием иностранных артистов.

Младший сын Валерии - Арсений Шульгин родился 8 ноября 1998 года, он талантливый пианист, в 2018 году открыл авторский курс по игре на фортепиано. В 16 лет Арсений начал жить отдельно от родителей со своей девушкой, моделью Анной Шеридан.

Кроме того, Валерия является мачехой детям супруга Иосифа Пригожина - Дмитрию, Данае и Елизавете.