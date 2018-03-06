Президентские выборы в России 2018

Днем голосования должно было стать 11 марта 2018 года. Однако избирательное законодательств было изменено и выборы перенесли с воскресенья второй недели марта 2018 года на следующее воскресенье - 18 марта. Госдума, Совет Федерации и президент РФ одобрили изменения.

15 декабря 2017 года СФ официально назначил дату выборов — на 18 марта 2018 года. Эта дата совпадает с годовщиной аннексии Крыма РФ. Эксперты считают, что перенос даты выборов на этот день сделан с целью увеличения явки и количества голосов за Владимира Путина.

По закону президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет. Впервые в голосовании на президентских выборах примут участие жители аннексированного Крыма и Севастополя. Украина выразила протест по этому поводу. Глава МИД Украины заявил, что все привлеченные к выборам президента РФ в Крыму должны попасть под соответствующие санкции.

Кандидаты:

Сергей Бабурин

Выдвинут "Российским общенародным союзом". В программу Бабурина входят планы по отставке правительства Дмитрия Медведева и конституционной реформе. Он хочет отменить ЕГЭ и вернуться к советской системе обучения. Обещает способствовать развитию Крыма "как законной территории РФ".

Павел Грудинин

Выдвинут от КПРФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавил его предвыборный штаб. Грудинин заявил о необходимости национализации экономики. Он убежден в необходимости вернуть под контроль государства те ресурсы, что были отданы в частные руки после распада СССР.

Владимир Жириновский

Выдвинут ЛДПР. Он обещает внести поправки в Конституцию, отменить федеральную структуру РФ и вернуть губернии, переименовать пост "президента России" в "Верховного правителя России" и восстановить Россию в границах СССР на 1985 год. В марте 2017 года Жириновский обещал объявить всеобщую амнистию, если он будет избран президентом.

Владимир Путин

Самовыдвиженец. Действующий президент 6 декабря 2017 года во время общения с рабочими автозавода ГАЗ объявил, что снова баллотируется на пост президента. Официальное выдвижение Путина состоялось 26 декабря 2017 года на собрании его инициативной группы. Видение задач на будущее, которое Путин представил во время оглашения послания Федеральному собранию, совпадает с его программой в качестве кандидата на пост президента, заявили в Кремле. Там также обсуждают подготовку новых "майских указов". Перед прошлыми выборами такие указы стали предвыборной программой Путина.

Ксения Собчак

Выдвинута партией "Гражданская инициатива". Собчак заявила, что при аннексии Крыма в 2014 году, РФ нарушила Будапештский меморандум и заявила, что "по этим соглашениям мы согласились, что Крым является украинским, что для меня является самым важным". Она предложила провести новый референдум о статусе Крыма после "широкой и равноправной кампании". Собчак подала заявление в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата на пост президента. Она указала, что Путин "не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ", поскольку уже трижды занимал эту должность. Требования Собак были отклонены.

Максим Сурайкин

Выдвинут партией "Коммунисты России". Сурайкин заявил о необходимости возвращения страны на путь социализма, восстановления власти Советов, отставки правительства Медведева, подготовки новой Конституции на основе редакций 1936 и 1977 годов, национализации собственности частных и юридических лиц.

Борис Титов

Выдвинут Партией Роста. Основной задачей назвал продвижение экономической программы, которая была подготовлена столыпинским клубом. Во время кампании Титов и его команда намерены путешествовать по стране для продвижения программы.

Григорий Явлинский

Выдвинут партией "Яблоко". Главные приоритеты — соблюдение прав человека, создание сильной экономики, борьба с нищетой. Он хочет дать три акра земли бесплатно каждой российской семье. Явлинский не поддерживает аннексию Крыма и считает, что должен быть проведен референдум, и что РФ должна провести конференцию с ООН и Украиной для определения статуса полуострова после признания событий 2014 года нарушением международного права.

О своем намерении участвовать в выборах заявлял оппозиционер Алексей Навальный. В марте, июне и октябре 2017 года Навальный организовал протесты против коррупции и за свободные выборы. 25 декабря 2017 года ЦИК отказала Навальному в регистрации кандидатом на выборах из-за неснятой и непогашенной судимости по делу "Кировлеса". Верховный суд не удовлетворил жалобы Навального на решение ЦИК. Конституционный суд отказался рассматривать его жалобу. В ответ Навальный призвал к бойкоту президентских выборов.

Кто считает голоса

Организацией и проведением выборов занимается Центризбирком РФ, состоящий из 15 членов с правом решающего голоса. Действующий на момент выборов основной состав был сформирован в марте 2016 года сроком на 5 лет. Председателем ЦИК России является Элла Памфилова.

До 29 марта 2018 года должно состояться определение результатов выборов, до 3 апреля 2018 года — официальное опубликование результатов выборов, а 8 апреля может стать днем повторного голосования.

Президент РФ будет избран на шестилетний срок. Первый президент РФ был избран в 1991 году сроком на 5 лет. В Конституции РФ 1993 года срок полномочий президента был сокращен до 4 лет. После изменения Конституции 31 декабря 2008 года, начиная с выборов 2012 года, президент РФ избирается на шестилетний срок.