Владимир Путин

7 мая 2018, 10:34

Четырежды президент России.

Возможно, Владимир Путин самый богатый человек в Европе

Дата и место рождения

7 октября 1952 года, советский Ленинград, который незадолго до распада СССР переименовали в Санкт-Петербург.

Образование

Окончил ленинградскую школу-восьмилетку №193 — начал учиться в 1960 году, а закончил в 1968-м. После нее до 1970 года проходил обучение в спецшколе с химическим уклоном на базе технологического института — №281.

В 1970-м поступил в Ленинградский государственный университет (ЛГУ) на юридический факультет, окончил вуз в 1975 году. В конце 70-х — начале 80-х в Москве проходил обучение в Высшей школе Комитета государственной безопасности СССР №1.

В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Санкт-Петербургском государственном горном институте. Дочь ректора вуза Владимира Литвиненко Ольга рассказала, что отец написал диссертацию для Путина бесплатно в качестве благодарности "за помощь в получении должности ректора".

Карьера

После окончания ЛГУ по распределению попал на работу в органы госбезопасности. Сначала был оформлен в секретариат управления, но потом пополнил ряды контрразведывательного подразделения, дослужился до звания майора юстиции.

В 1985-м, после года подготовки в Краснознаменном институте им. Юрия Андропова КГБ (нынешняя Краснознаменная Академия внешней разведки России), уехал в Германскую Демократическую Республику и работал там до 1990-го.

За рубежом проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене, по выслуге лет был повышен в звании до подполковника и в должности — до старшего помощника начальника отдела.

С 1990 года занимал должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам, вскоре стал советником председателя городского совета Ленинграда.

После распада СССР с июня 1991-го начал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии города, с 1994 года также занимал пост первого заместителя главы правительства Ленинграда. После перехода на работу в мэрию подал рапорт на увольнение из органов КГБ.

В 1996-м с семьей переехал в Москву, в марте 1997 года стал заместителем руководителя Администрации президента РФ (главой страны тогда был Борис Ельцин), начальником Главного контрольного управления президента.

В мае 1998-го уже был назначен первым заместителем руководителя АП, в июле того же года получил пост директора Федеральной службы безопасности, а с марта 1999 года также стал и секретарем Совета безопасности России.

В августе 1999-го сделал еще один шаг вперед по карьерной лестнице — занял должность председателя правительства, а в конце декабря почти достиг вершины — Ельцин предложил ему стать исполняющим обязанности президента, Путин получил такие полномочия 31 декабря.

26 марта 2000 года был избран главой государства, 14 марта 2004-го его переизбрали на второй срок. На новых президентских выборах в 2008-м, согласно российской конституции, не имел права баллотироваться на пост президента в третий раз подряд.

В избирательной гонке победил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев. В апреле 2008 года Путин занял пост председателя партии "Единая Россия", 8 мая указом президента был назначен главой правительства. 4 марта 2012 года снова стал президентом РФ.

18 марта 2018 года— в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, состоялись очередные президенсткие выборы. В первом туре победил Владимир Путин. Четвертая инаугурация президента Путина состоялась 7 мая 2018 года.

Личная жизнь

До отъезда в ГДР общий друг познакомил Путина со стюардессой Людмилой Шкребневой, 28 июля 1983 года они поженились. В 1985-м у супругов родилась дочь Мария, а в 1986-м уже в Дрездене появилась на свет еще одна их девочка, ее назвали Катерина. Пара объявила о разводе в 2013 году и объяснила причины расставания.

Путину приписывают роман с российской спортсменкой-гимнастикой Алиной Кабаевой. По данным французских СМИ, она уже воспитывает от президента двоих детей.

Деньги

В январе 2016 года вышло в эфир расследование программы британского телеканала ВВС, в котором говорилось, что состояние Путина оценивается в 40 млрд долларов, он являлся самым богатым человеком в Европе и одним из богатейших в мире.

По данным СМИ, информация о состоянии политика была опубликована в секретном отчете Центрального разведывательного управления США в 2007 году, а люди, которые раньше входили в близкое окружение российского президента, подтвердили корреспонденту канала, что тот — баснословно богатый человек.

Возможно, Владимир Путин самый богатый человек в Европе

Спорт

Путин с 11 лет начал заниматься самбо и дзюдо, в возрасте чуть более 20-ти стал мастером спорта по этим видам борьбы. Имеет черный пояс по карате. В 1998-м получил звание заслуженного тренера России по самбо. Политик увлекается хоккеем.

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Владимир Путин досье
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