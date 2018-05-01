Павел Дуров и Телеграм (Telegram)

Создан российскими разработчиками Павлом Дуровым и его братом Николаем Дуровым.

Мессенджер заблокирован в Китае, Пакистане, ОАЭ, Индонезии, Саудовской Аравии и России.

Основатель

Павел Дуров в 2001 году окончил с серебряной медалью Санкт-Петербургскую академическую гимназию, в 2006-м — филологический факультет СПбГУ по специальности "английская филология и перевод" с красным дипломом. Также он становился лауреатом Потанинской стипендии, побеждал на олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну.

Во время учебы в питерском госуниверситете Дуров написал форум для студентов, который позже послужил основой для запуска "Вконтакте" в 2006-м. Социальная сеть (на момент запуска "Вконтакте" Facebook был доступен только пользователям с электронными адресами американских университетов) постепенно обрела огромную популярность в СНГ, а позже и за его пределами - к началу 2018 года соцсеть насчитывала около 500 миллионов пользователей.

Позже Дуров был вынужден продать свою долю "Вконтакте", объяснив это давлением со стороны российских властей, которое началось в 2011 году, когда сотрудники ФСБ требовали от администрации соцсети блокировать созданные во "Вконтаке" оппозиционные властям группы. В 2013, по его словам, силовики требовали передать им личную информацию организаторов групп "Евромайдана", на что сам Дуров ответил отказом. Наконец, в 2014 Дуров продал свои 20% акций бизнесмену Ивану Таврину, через которого доля оказалась в руках группы Mail.ru, принадлежащей близкому к Кремлю олигарху Алишеру Усманову и по причине давления, угроз и шантажа со стороны властей покинул Россию.

В интервью порталу TechCrunch он отметил, что уехал за границу и не собирается возвращаться: "К сожалению, в этой стране невозможно вести интернет-бизнес", - сказал разработчик.

Взгляды

Дуров – принципиальный сторонник либертарианской модели общества с максимальным невмешательством государства в общественные процессы. Он последовательно выступает за отмену налогов в сфере информации, безвизовую систему, отмену антимонопольного регулирования, существенное уменьшение таможенных сборов, предоставление регионам полной автономии, открытость суда присяжных.

Также он часто выражал мнение, что российская образовательная система нуждается в реформе, считает необходимым отменить воинский призыв, систему прописки, оградить сферу СМИ и интернета от вмешательств госаппарата, является вегетарианцем. Считает, что Сталин и Гитлер мало чем отличались. Убежден, что ни один человек или структура не имеют права посягать на частную собственность или личную информацию.

Создание Telegram

Идея мессенджера, в котором переписка станет принципиально недоступна "Большому брату" с любым государственным флагом пришла к Дурову в 2011 году. Мысль эта укрепилась после обысков в офисе компании в 2013 и год спустя, когда к нему в дом ломились спецназовцы, пришедшие из-за волны антиправительственных массовых протестов в России. Сам бизнесмен в комментарии Mashable рассказал, что "маски-шоу" прибыли к его квартире после отказа закрыть страницу активиста Алексея Навального:

"Я по-настоящему испугался и впервые подумал: может, мне стоит подумать о будущем - о будущем моей страны и моей компании. Внезапно я осознал, что у меня нет безопасного способа коммуникации со своим братом (Николаем Дуровым — прим. "Главред"). Так и началась история Telegram".

Возможно, одной из причин острой реакцией властей РФ стало то, что Дуров выставлял свой протест напоказ.

Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп http://t.co/uw5KBAU6 - http://t.co/zEowGWrd — Pavel Durov (@durov) December 8, 2011

В одном из твитов под названием "Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп" он разместил предельно глумливое фото пса в толстовке с высунутым языком. В другом посте в инстаграмме – средний палец потенциальным "покупателям" (или, скорее, "отжимателям") из Mail.ru. Кевин Ротрок, главный редактор RuNet Echo, входящий в некоммерческую гражданскую журналистскую сеть Global Voices Online, которая охватывает российский интернет, говорит, что открытое пренебрежение Дуровым запросов правительства является одной из причин, по которым он попал в перекрестье Кремля.

В декабре 2014 года российские власти потребовали от Facebook заблокировать страницу протеста, связанную с Навальным, - и американская компания выполнила запрос правительства, блокируя доступ для пользователей в России. Дуров написал в твиттере, что "у Facebook нет мужества и никаких принципов".

Telegram зарегистрирован в Великобритании, но владеют Telegram Messenger LLP две другие компании — на Британских Виргинских островах и в Белизе. Все данные также распределены по ряду юрисдикций для усложнения доступа спецслужб к данным. Есть также офис в ОАЭ. Одна из причин его появления - либеральное налоговое законодательство:

"Это вопрос приниципа. Многие на Западе не осознают, насколько налоги ограничивают их возможности. Ты платишь государству половину дохода, то есть примерно 180 дней в году работаешь на правительство. Я думаю, я могу найти лучшее применение своим деньгам, которые я зарабатываю на благо общества"

У компании также нет офиса в США – вероятно, на это повлияла встреча Дурова с агентами ФБР, которые пришли в номер к разработчику, желая получить негласный "черный вход" в программу.

Состояние

По данным Forbes, состояние Дурова оценивается в 900 млн долларов. Однако поступавшие предложения о продаже "Телеграм" его основатель каждый раз отклонял. На данный момент, согласно Bloomberg, самая большая из предложенной суммы составляла порядка $ 5 млрд, но разработчик отмечает, что не собирается отдавать свое детище и за 20 миллиардов:

"Когда я жил в России, то ходил в гости к очень богатым людям. Я был на больших кораблях, на частных самолетах, в особняках. И я совершенно точно знаю, что не хотел бы всего этого для себя"

По данным TechCrunch, в разработку Telegram братья Дуровы вложили уже около 300 млн долларов. Первую прибыль компания намерена извлечь в 2018 году.

Защита

"Телеграм" не передает личные данные и ключи шифрования в третьи руки – ни правительствам стран, ни частным лицам. Павел Дуров неоднократно заявлял, что это принципиальная позиция создателей мессенджера, добавляя, что, хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен авторам мессенджера по личным соображениям. Вообще же компания принципиально не имеет юридических представительств в странах с несвободным интернетом:

"Мы всегда готовы разорвать все наши личные и деловые связи с такими странами, чтобы у них не было никакого рычага воздействия на нас. Они могут попытаться заблокировать нас на своей территории, но, как я показал в своем предыдущем посте о Китае, даже это не всегда поможет им. Мессенджер популярен среди десятков миллионов пользователей на десятках рынков, и угроза блокирования на одном или двух из них не повлияет на его политику конфиденциальности"

Единственное, на что соглашается Дуров при коммуникации с властями – блокировать по запросу террористические и порнографические каналы. Некоторым государствам, однако, этого мало: так, в сентябре 2017 года на основателя мессенджера было заведено уголовное дело в Иране, где сервис обвинялся в распространении наркотиков и порнографии. Тем не менее, Телеграм по-прежнему пользуется большой популярностью в стране, прежде всего – среди самих иранских чиновников. Несмотря на политические дебаты вокруг свободы интернета, работа мессенджера там не блокируется. Сам Дуров установил такие условия:

"Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах"

По словам Дурова, заполучить ключи шифрования пытались не только иранские и российские власти, но и ФБР. Также в своем Twitter он рассказал не только о давлении и склонении к сотрудничеству со стороны Бюро на него лично, но и попытках подкупить его сотрудников со стороны американских агентств.

During our team's 1-week visit to the US last year we had two attempts to bribe our devs by US agencies + pressure on me from the FBI. — Pavel Durov (@durov) June 11, 2017

Речь шла о десятках тысяч долларов за информацию о архитектуре и алгоритме шифрования. Когда программист ответил отказом, представители Бюро попросили "не рассказывать об этом Павлу, пусть это будет наш секрет". Сам Дуров, пересказывая эту историю, улыбается:

"Мы очень хорошо платим нашим разработчикам. Наши разработчики - миллионеры. Естественно, их нельзя подкупить таким предложением".

По словам Дурова, давление со стороны ФБР началось в 2014 году, когда агенты бюро постоянно общались с ним при пересечении американской границы. После нескольких таких бесед Дуров начал получать письма с предложением выйти на связь в случае возникновения каких-либо проблем. В интервью The Buffer Павел описал одну из таких встреч:

"Парни из российского ФСБ, с которыми я общался, вообще не впечатлили. Они были средних способностей, не слишком квалифицированы. ФБР США отличаются - те, кто меня допрашивали, были компетентны, говорили на нескольких языках, проводили исследования и точно знали, какие вопросы задавать. Это были высококлассные спецы. И я осознал, что у Америки столько ресурсов, предназначенных для безопасности, что это страшно"

Рост популярности

Именно этой надежностью мессенджер огромными темпами завоевывает популярность в мире: после того, как Эдвард Сноуден рассекретил документы, из которых стало понятно, что Google, Facebook, Apple и другие гиганты Силиконовой долины сотрудничают с ФБР и Агентством национальной безопасности, передавая пользовательские данные в руки государства, вакантное место платформы с безопасным общением в сети занял открытый спустя год после скандала "Телеграм".

Дуров в 2013 предлагал уехавшему в Россию Сноудену присоединиться к его команде, однако эти планы не осуществились из-за отъезда самого Павла из России:

"Сейчас я могу жить и работать везде, где хочу. Я в ситуации, когда я могу определить свое будущее"

К 2016 году число пользователей достигло 100 млн человек. По состоянию на конец марта 2018 года число только активных пользователей сервиса составляло уже 200 млн человек. При этом руководитель проекта сообщал, что количество пользователей увеличивается на более чем 600 тысяч ежедневно. Все большую популярность мессенджер "Телеграм" набирает и в Украине, особенно после добавления русского и украинского языков в одном из обновлений.

Функционал

Существуют три версии мессенджера Телеграм – веб-версия, которой можно пользоваться через браузер, настольная (она же десктопная) версия, требующая установки программы на ПК, и мобильная версия, работающая на операционных системах от Google (Android) и Apple (iOS). Стоит отметить, что в веб-версии функционал несколько урезан и для управления группами или каналами не очень удобен, а секретные чаты доступны только на смартфонах.

Одним из достоинств Telegram является хранение переданных файлов на сервере, что позволяет однажды переданный или полученный файл скачивать неограниченное количество раз – пока сам отправитель не удалит его из переписки. Этим Телеграм отличается от, например, мессенджера Skype, где расшаренный файл становится недоступным сразу после того, как его владелец удалит его со своего компьютера. Благодаря удобной панели навигации пользователь без всегда может найти все документы, ссылки, изображения, аудио- и видео-файлы, которые он когда-либо отправлял. Эта функция привела к тому, что многие люди начали создавать приватные каналы, превращая их в личные файловые хранилища любимой музыки, фильмов, электронных книг и рабочих документов.

Приватность

Надежность личных данных также может быть обеспечена системой двухэтапной авторизации – помимо подтверждающего sms с кодом доступа нужно ввести и пароль к аккаунту. Вход с помощью пин-кода защищает от хакеров, пароль – от любопытных глаз спецслужб, которые могут оказать давление на операторов мобильной связи с целью перехвата отсылаемых смс. Кроме того, специальный бот при заходе в программу сообщает о том, когда, откуда, с какого IP-адреса и какого устройства был выполнен вход, что позволяет пользователю в настройках тут же прервать подозрительную сессию.

Также существуют секретные чаты, которые обеспечивают end-to-end шифрование: их логи не хранятся на серверах, обеспечивая анонимность переписки, и самоуничтожающиеся сообщения, которые исчезают после определенного отрезка времени – его пользователь задает сам в настройках таймера. На любую такую переписку можно поставить пароль. Плюс, в отличие от WhatsApp и Viber, в Telegram имеется функция переезда на другой номер и возможность регистрации на один телефонный номер с работой на нескольких других. Американская цифровая группа по правам человека Electronic Frontier Foundation поставила в своем обзоре Telegram оценку 7/7 в показателях безопасности секретных чатов.

В декабре прошлого года сообщалось, что немецким полицейским, которые два года пытались взломать программу, удалось прочитать отдельные переписки. Но эксперты также отметили, что это коснулось только незашифрованных чатов (обойти сквозное шифрование специалистам не удалось), а Motherboard отметили, что аккаунты, которые хакерам на службе полциии не удалось взломать, были с настройкой двухфакторной аутентификации.

Год назад в сервисе появилась функция голосовых звонков – они также зашифрованы. Кроме того, разработчики предусмотрели верификацию собеседников: сервис предлагает сравнить эмодзи на экранах. Кроме того, приложение не содержит рекламы. Остальные плюсы – скорость передачи файлов, стабильность, экономное потребление батареи, гигантские паки эмодзи, возможность делиться своим местоположением – по сравнению с вышеназванными являются всего лишь приятным дополнением.

Каналы и боты

В отличие от других средств обмена сообщениями, "Телеграм" выстраивается как коммуникационная платформа. Местные каналы – подобие новостных лент или блога без обратной связи – авторы могут писать, но не могут получать комментарии от читателей. Этот односторонний порядок в общении без фидбека, пожалуй, единственное, что не превращает сервис в соцсеть. У каждого канала есть ссылка вида "telegram.me/Название канала", кроме того, каждый пост позволяет получить как ссылку на него, так и код для встраивания. Разумеется, это справедливо только для открытых каналов. Сам Дуров считает, что социальные сети с набором друзей – устаревшее явление:

"Все, кто нужен, давно в мессенджерах. Поддерживать устаревающие списки друзей в публичных сетях бессмысленно и долго. Читать чьи-то новости — засорение мозга"

Подписаться можно на любой открытый канал, каждый раз, когда в нем появится новая запись, Telegram выдаст соответствующее звуковое и текстовое сообщение (в случае, если данные опции не отключены вручную в настройках). Те каналы, которые, по мнению пользователя, не стоят специального уведомления, можно "заглушить" нажатием соответствующей кнопки (в английской версии – "mute"). Обновления будут все равно поднимать канал на самый верх списка, но перестанут сообщать об этом пользователю.

Стоит отметить, что в Телеграм чаты, каналы и переписки не имеют функции сортировки, выпадая единым списком. Для поиска конкретного контакта предусмотрена функция поиска. Сортировка сообщений по мере их поступления является одним из минусов программы. Это компенсируется возможностью на верху списка закрепить пять самых важных чатов или каналов, но лишь отчасти.

Также тут есть целый набор ботов (знающие язык программирования могут написать и своих), которые расширяют возможности мессенджера. Боты существуют двух видов – обычные и встраиваемые самими пользователями. С помощью одних можно добавлять опросы, рейтингование, рисовать графики. Другие могут подсказать название звучащей песни, третьи информируют о курсах валют, биткоине и т.д. В сети публикуются огромные списки лучших "роботов", которые помогут во всем – от оплаты "коммуналки" и заказе авиабилетов до подсказки ближайших закусочных и выбора теста для убийства времени.

Криптовалюта

Ранее СМИ сообщали, что в Telegram работают над блокчейн-платформой на базе мессенджера, которая будет называться Telegram Open Network (TON). В феврале этого года Telegram провел пресейл до публичного размещения токенов (ICO), в ходе которого собрал более 850 миллионов долларов. Инвесторами выступили более 80 бизнесменов, доля российских не превысила 7%.

В конце марта команда Дурова провела второй раунд торгов. Во время дополнительного пресейла компании удалось собрать еще 850 миллионов долларов. В этот раз в проект вложились уже 94 инвестора, а минимальная сумма участия составляла один миллион долларов.

Впрочем, Дуров настаивает, что у самого "Телеграма" нет и не будет сторонних акционеров. Он вынес свой урок из истории с "Вконтакте".

Запрет "Телеграм" в России

В ноябре 2015 года в ФСБ поступил запрос из Госдумы о возможности блокировки Telegram в России. Одним из аргументов стали данные ФСБ об использовании мессенджера при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга участниками группировки "Исламское государство". В июне 2017 года Роскомнадзор предложил заблокировать работу программы, если та ее владельцы не внесут мессенджер в реестр организаторов распространения информации – в случае согласия Telegram должен был хранить данные российских пользователей на серверах в РФ.

В декабре 2017 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования ФСБ в соответствии с "пакетом Яровой".

Независимый эксперт ведущих агрегаторов Павел Храмцов в одном из интервью объяснял позицию владельцев мессенджера:

"Дуров объясняет, что коды для расшифровки сообщений находятся непосредственно в каждом устройстве пользователя и каждый раз формируются заново. Эти "ключи дешифрации" невозможно передать контролирующим органам заранее, поскольку они одноразовые. Чтобы их расшифровать, нужно иметь полный доступ к "закрытому кэшу", то есть предоставить правоохранителям вход в саму систему шифрования. А это противоречит законодательству Российской Федерации, во-первых. А во-вторых, кто имеет доступ к этой "админке" — тот и владеет мессенджером. То есть это означает отдать весь Telegram спецслужбам и Роскомнадзору. Дуров с его сотрудниками тогда просто станут не нужны".

В марте 2018 года Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления данных ФСБ. После очередного откза был запущен процесс блокировки "Телеграм".

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) March 20, 2018

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", – прокомментировал запрет Дуров.

Впрочем, к репрессивным мерам в Telegram готовились давно: летом прошлого года программа получила обновление под названием "Свобода слова", которая позволяет делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов, а после блокировки Дуров анонсировал встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную властями.

Реацкция сети на блокировку была крайне резкой: так, советнику Путина Герману Клименко, который предложил пересесть на ICQ, пользователи предложили пользоваться вместо Facebook сервисом MySpace, пейджером и почтовыми голубями. Самое популярное пожелание, звучавшее в адрес главы Роскомнадзора Александра Жарова - "заблокировать себе анус".

Абсурда ситуации добавляло то, что множество кремлевских чиновников, например, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и после запрета продолжали пользоваться мессенджером и отвечать в нем на вопросы журналистов о запрете "Телеграма".

Кроме того, сам Дуров начал выплачивать гранты в биткоинах администраторам прокси-сервисов и VPN, заверив, что в течение этого года готов пожертвовать на эти цели "миллионы долларов" личных средств, свои действия объяснив тем, что по вине властей России многие из независимых прокси-сервисов и VPN перестают работать. "Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов", – заявил основатель Telegram.

Продвигаемые властями альтернативные мессенджеры провалились - первый взломали за три минуты, второй оказался детищем Mail.ru кремлевского олигарха Усманова. При этом в политике конфиденциальности мессенджера прямо указывалось, что владельцы сервиса могут передавать личные данные своих пользователей (в т.ч. переписку) третьим сторонам (в т.ч. правоохранительным органам).

Благодаря неуклюжим действиям Роскомнадзора огромное количество проблем появились у пользователей, которые пользовались почтой Google, игровой сетью Playstation Netwok, Amazon, мессенджером Viber, соцсетями "ВКонтакта", Facebook и Twitter, сервсисами и поисковиком "Яндекса", облачными сервсами корпорации Microsoft, видеохостингом YouTube, платежной системой Qiwi, консолью Nintendo Switch, цифровым магазином eShop, онлайн-сервисом Battle.net, магазином Steam, сайтом веб-трансляций Twitch и т.д. Счет заблокированных IP-адресов идет на миллионы.

Telegram продолжает стабильно работать и, благодаря скандалу, увеличивать количество пользователей.