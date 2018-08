Элени Фурейра, Кипр на Евровидении-2018

Дата рождения: 7 марта 1987 года, Фиери, Албания

Образование

Элени родилась в Албании в греческой семье, однако с детства живет в Афинах. С ранних лет увлекалась музыкой, в 3 года начала осваивать игру на гитаре.

Окончила среднюю школу, после чего изучала дизайн одежды. Профессионально заниматься музыкой начала в 18 лет.

Творческая деятельность

Карьера певицы началась в 2007 году с участия в девичьей группе "Mystique". Уже первая записанная группой песня же "Σε άλλη σελίδα" стала радио-хитом. Впоследствии был выпущен студийный альбом "Μαζί". Группа сотрудничала с Никосом Вертисом, Стаматисом Гонидисом, Никосом Макропулосом и Паносом Киамосом. Однако Элени Фурейра покинула группу и начала сольную карьеру.

Дебютный альбом певицы стал платиновым в Греции. Далее Элени выпустила еще два студийных альбома в 2012 и 2014 годах, и сыграла в популярном мюзикле "Barbarella".

Большую популярность Элени принесла совместная песня с Даном Баланом "Chica Bomb", которая в 2010 году была главным хитом лета.

В ноябре 2010 года Фурейра также приняла участие в благотворительном шоу "Just the 2 of Us" телеканала Mega Channel, где одержала победу вместе с Панайотисом Петракисом среди 12 пар.

Она одержала победу в номинации "Лучший новый артист" MAD Video Music Awards 2011.

В 2012 году были записаны ещё несколько хитов, включая "Reggaeton", "To party den stamata" в дуэте с Midenistis, "Stou erwta thn trela". Песня "Reggaeton" принесла певице несколько номинаций премии MAD Video Music Awards 2012 и победу в номинации "Лучший видеоклип — поп-музыка".

С 21 октября выступала в Афинской Арене вместе с Сакисом Рувасом и группой "Onirama".

В 2014 году исполнительница записала дуэт с J Balvin.

В 2017 году совместно с продюсером и рэпером A.M.SNiPE исполнительца записала международный хит "Send For Me".

Путь к песенному конкурсу "Евровидение-2018"

В 2010 году Элени Фурейра начала сольную карьеру и уже тогда впервые приняла участие в национальном отборе Греции на Евровидение (заняла 2 место в финале отбора). Попытки в 2016 и 2017 годах также не принесли ей успеха.

Однако в 2018 году она снова пошла на нацотбор от Кипра, и смогла завоевать право участвовать в Евровидении. Элени Фурейра представит на конкурсе Кипр с песней "Fuego". Ее выступление станет завершающим в первом полуфинале 8 мая.

Букмекеры в день начала первого полуфинала "Евровидения" отдали первое место Элени, таким образом, она потеснила Нетту Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy" на второе место.

Личная жизнь

В официальном браке певица не состоит. О своей личной жизни предпочитает не рассказывать прессе.