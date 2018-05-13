Сальвадор Собрал, победитель Евровидения-2017

13 мая 2018, 13:10

Португальский певец, победитель Евровидения-2017 с песней "Amar pelos dois".

Сальвадор Собрал, победитель Евровидения-2017

Дата рождения: 28 декабря 1989 года, Лиссабон, Португалия.

Ранние годы

Сальвадор Вилар Брамкамп Собрал родился в Лиссабоне, Португалия. Певец происходит из старинного португальского дворянского рода и по отцовской линии является потомком первого графа Собрал, который занимал должность министра иностранных дел Португалии (1823) Эрману Жозе Брамкамп ду Собрал.

Его отец — Сальвадор Луис Кабрал Брамкамп Собрал (Лиссабон, Сантуш-у-Велью, 21 мая 1955), мать — Луиза Мария Кабрал Поссер Вилар (Сетубал, Носа-Сеньора-да-Анунсиада, 25 августа 1960).

У Сальвадора есть старшая сестра — Луиза Вилар Брамкамп Собрал (18 сентября 1987), которая сыграла огромную роль в его творческой судьбе – именно она подтолкнула его к занятиям вокалом, и написала песню для Евровидения-2017 "Amar pelos dois".

Сальвадор родился с тяжелым недугом – пороком сердца, и ему с детства были запрещены активные игры. Поэтому мальчик с ранних лет увлекся музыкой.

Детство провел в США и Барселоне.

Образование

В старших классах Сальвадор увлекся психологией, и несмотря на любовь к музыке, он решил изучать психологию, и поступил  в Лиссабонский высший институт прикладной психологии. Во время обучения Сальвадор перебрался в Испанию, на Мальорку, где пел в барах.

Однако парень бросил учебу в лиссабонском университете, и поступил в престижную музыкальную школу Taller of Musics в Барселоне.

Сальвадор в юности

Творческая деятельность

В 10 лет Сальвадор стал участником телепередачи Bravo Bravíssimo.

В 2009 году Сальвадор стал участником третьего сезона португальской версии британского шоу талантов Pop Idol, где занял 7 место. Артист решил взять пример со своей сестры, которая также участвовала в первом сезоне, и заняла третье место.

В 2014 году записал альбом в составе инди - поп группы "Noko Woi".

Вскоре Сальвадор решил начать сольную карьеру - в 2016 году он выпустил  свой первый альбом под названием "Excuse me".

В 2017 году Собрал был объявлен одним из участников "Festival da Canção 2017", национального отбора Португалии.

Сальвадор является фанатом Чета Бейкера и исполнителей босановы (Каэтану Велозу, Шику Буарки).

8 декабря 2017 года Собралу была успешно проведена операция по пересадке сердца в лиссабонском госпитале Santa Cruz.

В 2018 году Сальвадор Собрал вновь выступил на Евровидении, и в гранд-финале конкурса спел песню, которая принесла ему победу.

Евровидение-2017

Поддержала идею брата принять участие в отборе на Евровидение его сестра Луиза. Она – известный в Португалии композитор, и написала для Сальвадора песню "Amar pelos dois". Кроме того, Луиза все Евровидение была рядом с братом, и подменяла его на пресс-конференциях и других важных событиях.

Сальвадор и его сестра Луиза

Организаторы конкурса специально для Сальвадора изменили правила: он пропустил репетиции полуфинала и прибыл в Киев к генеральному прогону и старту полуфинала.

Отметим, что не все были настроены так доброжелательно - поклонники конкурса осудили "чрезмерную гибкость" руководства главного музыкального конкурса Европы, и даже сомневались в необходимости участия в конкурсе столь больного музыканта. Однако большинство благосклонно отнеслось к представителю Португалии.

В итоге Сальвадор одержал бесспорную победу, получив 758 баллов - 382 от профессионального жюри и 376 от зрителей. Артист набрал рекордные за всю историю конкурса 758 очков.

Личная жизнь

О личной жизни Сальвадора ничего не известно – в соцсетях он выкладывает лишь фото с сестрой, друзьями, и анонсы своих концертов.

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Сальвадор Собрал победитель Евровидения-2017
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