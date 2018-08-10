Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го

К концу 2018 года один доллар может стоить почти 30 гривень, сообщил эксперт

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса сообщил, что к концу 2018-го курс гривни ощутимо снизится к доллару.

На конец года возможен курс в районе 29-29,5 гривень за доллар, рассказал эксперт во время чата на “Главреде”.

“На данный момент украинская банковская система самая надежная за последние лет 15… я теперь предпочитаю государственные облигации, которые дают большую доходность, чем депозиты, и там отсутствует налог”, — отметил собеседник.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.