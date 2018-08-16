В Минсоцполитики рассказали, куда и на что уходит большинство денег украинцев

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Большую часть заработанных и накопленных денег жители Украины тратят на покупку товаров и услуг.

Соответствующая информация была предоставлена представителями пресс-службы Министерства социальной политики, сообщает портал «УНН».

«Наибольший удельный вес в структуре расходов населения занимают расходы на приобретение товаров и услуг, который за I квартал 2018 года составил 92,7% против 96,1% в I квартале 2017 года», — заявили чиновники ведомства.

Кроме того, в I-м квартале нынешнего года доходы населения составили 657,9 миллиардов гривен, расходы — 679,9 миллиардов гривен, уменьшение сбережений — 22 миллиарда гривен. Расходы украинцев в I-м квартале нынешнего года по сравнению с соответствующим периодом 2017-го выросли на 20,3%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина тратит на оборону больше любой страны-члена НАТО.