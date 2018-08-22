Эксперт сказал, какая цена на нефть способна "похоронить" Россию

Цена на нефть на уровне 35 долларов за баррель может "похоронить" РФ, утверждает эксперт / УНИАН

Экономист Борис Кушнирук утверждает, что мировая цена на нефть на уровне 35 долларов за баррель (сейчас — свыше 70 долларов) может "похоронить" Российскую Федерацию.

В ближайшие два-три года дефолт РФ "точно не угрожает", поскольку золотовалютные резервы страны растут благодаря высоким ценам на "черное золото", рассказал аналитик "Обозревателю".

"Их (россиян — Ред.) золотовалютных резервов хватит на три года, если цена на нефть упадет до 30-35 долларов за баррель…", — отметил собеседник.

По его словам, на сегодняшний момент у властей России есть правило — если нефть выше 40 долларов за баррель, то полученные средства идут не в бюджет, а в Фонд национального благосостояния.

"Таким образом, они обеспечивают подушку безопасности для себя, которая должна в тяжелые моменты обеспечить присутствие средств для обеспечения их деятельности", — объяснил Кушнирук.

Ранее инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса говорил "Главреду", что крах РФ необходим Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, поскольку "никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой".