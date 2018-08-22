Гройсман заговорил о дефолте Украины

22 августа 2018, 16:29

Премьер что просто жаждет избавить страну от "финансовых оков".

Гройсман
Гройсман пугает Украину дефолтом / "РБК-Украина"

Несмотря на собственное заявление, что сумма внешнего долга Украины достигла катастрофичных размеров, премьер-министр Владимир Гройсман не собирается отказываться от новых кредитов. По его словам, прекращать брать кредиты у МВФ просто нельзя – иначе Украину ждет дефолт.

"Зачем сотрудничать с МВФ сейчас? Невыплата долгов грозит Украине дефолтом. А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые", – цитирует Гройсмана Укринформ.

Читайте такжеВ шаге от дефолта: как МВФ усадил "на шпагат" украинское правительствоПри этом он заявил, что просто жаждет избавить Украину от "финансовых оков", в которые страну затянули "папередники" в период с 2005 по 2013 годы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате увеличения госдолга Украины каждый житель страны "попал" на 1,8 тысячи долларов США. Министр финансов Александр Шлапак отметил, что на данный момент около 10% бюджета государства идет на обслуживание госдолга, выплату процентов.

Ранее сообщалось, что мировой кризис уже начался и надвигается на Украину. Так что от МВФ Украине не отвертеться, считает управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Также эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса тоже считает, что сотрудничество с МВФ является критически важным для Украины.

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МВФ дефолт Владимир Гройсман
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