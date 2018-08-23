Украина не покупает российский ровно 1000 дней: как изменились тарифы для населения

Украина не покупает российский ровно 1000 дней / twitter.com/NaftogazUK

23 августа Украина отмечает не только День флага-2018, но и тысячный день, как не покупает газ у России.

"Нафтогаз" у себя в Twitter напомнил, что от российского газа Украина отказалась в конце ноября 2015 года.

Сначала "Нафтогаз" ожидал решения Стокгольмского арбитража по условиям контракта с "Газпромом". Получив которое, в феврале этого года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Украина планирует начать закупки газа у российского газового монополиста компании "Газпром" в марте-2018. Однако дело затянулось, так как "Нафтогаз Украины" настаивает, что может возобновить закупки газа у российского монополиста "Газпрома" после имплементации решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая 2017 года получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

"Газпром", в свою очередь, призывает "Нафтогаз" следовать контракту и оплатить все записанные в нем объемы газа, а также заплатить штрафы — в сумме на 45,78 млрд долларов.

Как менялись цены на газ для населения Украины

После отказа от российского газа летом 2016 года власти Украины подняли тарифы на газ, тепло и горячую воду в 2 раза, холодная вода для населения подорожала на 30%, а расценки на электроэнергию выросли на 26%.

При этом эксперт уже объяснял, почему цены на газ и тепло в Украине вызывают сомнение. Монополисты бессовестно используют переходный период в реформировании энергетики в свою пользу, говорит Михаил Гончар.

Новыми ценами на газ пугали украинцев и в этом году. Сначала сообщили, что газ для украинцев с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это должно было произойти, так как условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не были изменены.

Поясним: повысить тарифы на газ для населения – одно из условий получения очередного транша от МВФ. Все дело в том, что, согласно постановлению Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, цена голубого топлива рассчитывается на базе импортного паритета. То есть это должна быть средняя цена импортного газа за определенный период.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10% – а подорожание иностранного газа было выше этого показателя, – то цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Обнародовать показатель газового паритета украинское правительство должно было еще 1 июля 2017 года. Вместо этого Кабмин 26 сентября 2017 года своем протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок. И до публикации решения цена останется на текущем уровне – 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

Однако сначала премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

В итоге решение о повышении цен на газ так и не было принято.

В заключение стоит отметить, что 1 августа закончился срок действия спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа на нужды населения. Согласно этим обязательствам цена газа для населения была закреплена на уровне ниже рыночного. Пока непонятно, как этим воспользуется правительство: ведь с одной стороны на них давит МВФ, а с другой – выборы-то на носу.