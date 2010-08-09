В Донецке 9 семей рискуют лишиться жилья из-за долгов за ЖКУ

Девять донецких семей могут остаться без жилья, если не заплатят за тепло и воду. Судебные исполнители арестовали квартиры злостных неплательщиков. Такой способ борьбы с должниками водоканал придумал еще в 2009 - тогда ведомство опечатало порядка четырех сотен единиц недвижимого имущества и даже одну крутую иномарку, сообщает «Сегодня». Такая же участь ждет еще 34 жителя центральных районов Донецка – Ворошиловского, Калининского и Куйбышевского. Они тоже не спешат расплачиваться за коммуналку. Всего же с начала года донецкие суды приняли 2040 решений о взыскании задолженности с дончан в пользу теплосети на сумму 7,45 млн грн. За это же время исполнительная служба вернула коммунальщикам более 2 млн грн. Напомним, что арестованное имущество по закону нельзя продать, подарить или обменять. Кроме того, если неплательщик не погашает долг, его жилье могут продать на государственном аукционе. Правда, за последние пять лет ни одну квартиру в Донецке за долги так и не продали.