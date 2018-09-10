Bloomberg сообщил об угрозе валютного кризиса в Украине

Согласно анализу крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings, Inc., семи странам с развивающейся экономикой, в числе которых Украина, Шри-Ланка, Южная Африка, Аргентина, Пакистан, Египет и Турция, грозит валютный кризис.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анализ японского холдинга.

Отмечается, что кроме ЮАР и Пакистана пять остальных стран или уже переживают валютный кризис, или сотрудничают с МВФ.

Меньше всего валютному кризису подвержены Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины, Россия и Таиланд.

Выводы Номуры основаны на "Дамокле" (по аналогии с Дамокловым мечом. - Прим.) - модели для раннего выявления кризисов валютных курсов для 30 стран с развивающейся экономикой. Модель учитывает различные факторы, в том числе валютные резервы, уровень задолженности, процентные ставки и покрытие импорта.

Ранее сообщалось, что в августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.