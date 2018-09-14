Украина подписала с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро

Украина подписала новое кредитное соглашение с ЕС / lenta-ua.net

В пятницу, 14 сентября, Украина подписала с Евросоюзом кредитное соглашение об очередной программе макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Кроме соглашения о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи (MFA IV) стороны также подписали меморандум о взаимопонимании.

С украинской стороны в подписании документов принимали участие и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Яков Смолий, со стороны ЕС соглашения подписал председатель Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

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Напомним, 13 июня Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

Вместе с тем 26 июня, данное решение утвердил Совет ЕС.

Кроме того, после саммита ЕС-Украина в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал условие, на котором Киеву выделили 1 миллиард евро.

Ранее сообщалось, куда и на каких условиях пойдет 1 млрд евро от ЕС. При этом уточнялось, что даже после окончательного решения Евросоюза о предоставлении средств, его выполнение все равно продолжает зависеть от выполнения ряда требований в сфере борьбы с коррупцией и продолжения сотрудничества Украины с МВФ.