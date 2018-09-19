Зарубежный газ для Украины обходится уже в 300 долларов за куб

Цена на газ растет с каждым месяцем / Sputnik Эстония

В январе-июле 2018 года Украина импортировала 5,3 млрд куб. м природного газа на общую сумму почти $ 1,5 млрд, в том числе в июле – 1,12 млрд кубов на $ 346,8 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Госстата в среду, 19 сентября.

Среедняя цена импортированного Украиной газа растет с каждым месяцем - так, в июле она составила $ 309,1 за тысячу кубометров против $ 267,4 – в июне и $ 263,5 – в мае.

В течение этих семи месяцев газ в Украину продавали 12 крупных компании. Крупнейшие поставки обеспечили фирмы из Швейцарии – 2,1 млрд куб. м газа на $ 590 млн, Германии – 1,8 млрд на $ 513 млн и Польши – 438 млн куб. м на $ 129 млн.

При этом импорт газа с контрагентами из России за указанный период не осуществляется.

Ранее глава Минэнергетики Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения.

Как известно, 29 августа Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины". Тем самым отсрочив повышение цен на газ на весь сентябрь.