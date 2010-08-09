Кредит МВФ является важной поддержкой для внедрения реформ - Тигипко

Вице-премьер-министр по экономическим вопросам Сергей Тигипко во время встречи с Президентом Виктором Януковичем подчеркнул, что кредит МВФ является очень важной поддержкой для практического внедрения программы реформ. «Фактически мы в течение двух лет будем иметь поддержку для реформирования экономики. Мы сейчас имеем улучшение рейтингов государства», - подчеркнул С.Тигипко, сообщает пресс-служба главы государства. Относительно работы банковской сферы, вице-премьер подчеркнул необходимость принятия нескольких законов, отметив необходимость банковской консолидации.